В Австрии отметили 75-летие со дня восстания в концлагере Маутхаузен

В Австрии отметили 75-летие со дня массового восстания в концлагере Маутхаузен.

Участники траурной церемонии возложили венки. Вспомнили легендарный побег советских военнопленных, крупнейший в истории Второй мировой войны, передает "Россия 24".

Более четырёхсот узников пытались сбежать в ночь на 3 февраля. Почти все они были пойманы и жестоко убиты. Спастись тогда смогли всего лишь девять человек.

"Максимально важно подавать правдивую информацию, соответствующую историческим фактам о том непростом времени, в особенности для нашего многонационального советского народа, о решающем вкладе Красной армии и нашей страны в освобождении Европы от фашизма. И особенно это важно для подрастающего поколения, для молодежи.

В отличие от ряда других европейских стран, где история переписывается, Австрия может быть примером для других европейских стран в том вопросе, как нужно относится к памяти и беречь ее для подрастающих поколений", — сказал советник посольства РФ в Австрии Олег Марков.

Источник: Вести

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