В Австрии отметили 75-летие со дня восстания в концлагере Маутхаузен

В Австрии отметили 75-летие со дня массового восстания в концлагере Маутхаузен.
Участники траурной церемонии возложили венки. Вспомнили легендарный побег советских военнопленных, крупнейший в истории Второй мировой войны, передает "Россия 24".
Более четырёхсот узников пытались сбежать в ночь на 3 февраля. Почти все они были пойманы и жестоко убиты. Спастись тогда смогли всего лишь девять человек.
"Максимально важно подавать правдивую информацию, соответствующую историческим фактам о том непростом времени, в особенности для нашего многонационального советского народа, о решающем вкладе Красной армии и нашей страны в освобождении Европы от фашизма. И особенно это важно для подрастающего поколения, для молодежи.
В отличие от ряда других европейских стран, где история переписывается, Австрия может быть примером для других европейских стран в том вопросе, как нужно относится к памяти и беречь ее для подрастающих поколений", — сказал советник посольства РФ в Австрии Олег Марков.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По оценкам информационно-аналитического центра (ИАЦ) "Альпари", прошедший январь 2020 года оказался для российского рубля весьма неоднозначным: мощное укрепление к доллару и евро в первой половине месяца на фоне резко растущих цен на нефть и снижение во второй половине, особенно усилившееся в последние дни января. По мнению заместителя руководителя ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, в итоге к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Times — Джонсон разрешил Huawei строить сеть 5G — несмотря на предупреждения Вашингтона / 29 января
- Лукашенко испугался быть «съеденным» белорусами / 24 января
- Песков выразил уверенность в выводах экспертов по трагедии в Магнитогорске / 27 декабря
- На борту самолета, разбившегося в Тегеране, было зарегистрировало 167 пассажиров и 9 членов экипажа / 8 января
- В Кремле отметили «примирительный настрой» встречи Путина и Джонсона / 21 января
- Коболев: Вероятность подписания транзитного контракта до 1 января непрерывно движется к нулю / 18 декабря
- Папа римский в рождественском послании вспомнил об Украине / 25 декабря
- alyona alyona позировала без одежды / 19 декабря