Дочь Любови Успенской против воли лечили в психбольницах Испании, Сербии и Таиланда

У дочери Любови Успенской имелась зависимость от запрещенных веществ, поэтому она лечилась в разных учреждениях. Мать отправляла наследницу против ее воли в клиники в Испании, Таиланде и Сербии.

Почти два года назад Татьяна Плаксина упала во время на велосипеде в Коста-Рике, сильно повредив при этом лицо. Первое хирургическое вмешательство прошло неудачно, врачи были вынуждены вырезать часть десны. Пытаясь облегчить боль, дочь популярной исполнительницы шансона подсела на наркотические препараты. Любовь Успенская делала тогда все возможное, чтобы вылечить родную дочь.

Вначале Плаксина находилась в психбольнице в Испании, где в процессе лечения медики не выявили у нее каких-либо отклонений. Потом певица отправила дочь в одну из клиник Таиланда, где когда-то находилась ведущая Дана Борисова. У девушки забрали мобильный телефон, не давая возможности общаться с родственниками. Спустя время, Татьяна Плаксина оказалась в сербской лечебнице, где ей делали уколы, которые привели к остановке месячных и ухудшению самочувствия. По словам дочери знаменитости, именно мать стала инициатором подобных реабилитаций. В целом, девушка считает, что родительница не любит ее и пыталась убить.

По мнению Успенской, такие слова не стоит считать правдивыми, потому как некие лица заставили ее дочь произнести их, стремясь опорочить имя певицы. Дана Борисова уверена, что у исполнительницы шансона сложился образ разбитной дамы, и она может злоупотреблять алкогольными напитками. Музыкант Шура не верит в намерение знаменитой матери Плаксиной нанести вред дочери, отметив, что в свободное время она только и говорит о ней.

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Последнее: У дочери Любови Успенской имелась зависимость от запрещенных веществ, поэтому она лечилась в разных учреждениях. Мать отправляла наследницу против ее воли в клиники в Испании, Таиланде и Сербии. Почти два года назад Татьяна Плаксина упала во время на велосипеде в Коста-Рике, сильно повредив при этом лицо. Первое хирургическое вмешательство прошло неудачно, врачи были вынуждены вырезать […]