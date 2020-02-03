Мнение: Зима в Сокольниках

Мнение: Зима в Сокольниках

03.02.2020, 5:46, Разное

Погода – скверная. С неба валит дождь со снегом. Но в парке — вполне терпимо, зима похожа на зиму. Чарли даже двумя новыми друзьями обзавелся…

А это старые друзья Чарли…

Очень воспитанные, очень послушные…

Источник: Ирек Муртазин



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