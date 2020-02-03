Мнение: Зима в Сокольниках

Погода – скверная. С неба валит дождь со снегом. Но в парке — вполне терпимо, зима похожа на зиму. Чарли даже двумя новыми друзьями обзавелся…

А это старые друзья Чарли…

Очень воспитанные, очень послушные…

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: С 3 февраля будет прекращено движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в пресс-релизе РЖД. В конце января из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его ограничили прямым поездом Москва — Пекин. Решение объяснили требованиями главного санитарного врача по железнодорожному транспорту. Вышедшие накануне из Москвы беспересадочные вагоны до Пекина проследуют до пограничного поселка Забайкальск, отмечается […]