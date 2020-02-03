На жителей Лондона напал террорист под полицейским наблюдением

Полиция вела слежку за террористом, который напал на людей в Лондоне, сообщила помощница комиссара Скотленд-Ярда Люси Дорси.

Полиция проводила «упреждающую контртеррористическую разведывательную операцию», силовики «шли за подозреваемым». По словам Дорси, полицейские «немедленно отреагировали, застрелив мужчину на месте».

СМИ заявили, что именно поэтому нападение так быстро признали терактом, передает ТАСС.

Дорси пояснила, что формально процесс опознания не завершен, но правоохранители не сомневаются, что нападение совершил 20-летний Судеш Амман.

Напомним, в результате нападения пострадали три человека. Вооруженный ножом нападавший был ликвидирован полицией. На нем был муляж взрывного устройства.

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