На Дальнем Востоке очередная волна эвакуаций из-за анонимных сообщений

На Дальнем Востоке очередная волна анонимных сообщений о минировании детских учебных заведений.
Эвакуированы все школы Хабаровска из-за подобных сообщений, правда, в этот раз упоминается нервно-паралитический газ. Конкретные учебные заведения снова не были обозначены, поэтому власти города приняли решение эвакуировать детей из всех школ, передает ТАСС.
Также эвакуированы учащиеся всех 37 школ Комсомольска-на-Амуре. Около 25 тысяч детей были отпущены по домам, передает ТАСС.
Аналогичные анонимные сообщения поступили администрацию Биробиджана в Еврейской автономной области. Одна из трех школ города сейчас находится на карантине, из остальных двух родители забирают детей домой.
Здания всех школ проверяются.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На Дальнем Востоке очередная волна анонимных сообщений о минировании детских учебных заведений. Эвакуированы все школы Хабаровска из-за подобных сообщений, правда, в этот раз упоминается нервно-паралитический газ. Конкретные учебные заведения снова не были обозначены, поэтому власти города приняли решение эвакуировать детей из всех школ, передает ТАСС. Также эвакуированы учащиеся всех 37 школ Комсомольска-на-Амуре. Около 25 тысяч […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые: Сплетни могут быть полезными / 4 декабря
- Лукашенко: Была Киевская Русь, и не надо особенно растопыривать в России пальцы / 24 декабря
- Наследник Ротшильдов подал иск к Вене на 110 млн евро из-за конфискованного нацистами имущества / 25 января
- Нарколог объяснил опасность приема таблеток после застолья / 27 декабря
- Посол Индии подтвердил выполнение военных контрактов с Россией / 22 января
- Слава из «НеАнгелов» снялась вместе с отцом / 24 января
- СТРАНА — осквернение могилы бойцов УПА в Польше назвали попыткой поссорить две страны / 22 января
- Создан «умный» аэродромный источник питания самолетов для Арктики / 2 декабря