На Дальнем Востоке очередная волна эвакуаций из-за анонимных сообщений

На Дальнем Востоке очередная волна эвакуаций из-за анонимных сообщений

03.02.2020, 5:06, Новости дня

На Дальнем Востоке очередная волна анонимных сообщений о минировании детских учебных заведений.

Эвакуированы все школы Хабаровска из-за подобных сообщений, правда, в этот раз упоминается нервно-паралитический газ. Конкретные учебные заведения снова не были обозначены, поэтому власти города приняли решение эвакуировать детей из всех школ, передает ТАСС.

Также эвакуированы учащиеся всех 37 школ Комсомольска-на-Амуре. Около 25 тысяч детей были отпущены по домам, передает ТАСС.

Аналогичные анонимные сообщения поступили администрацию Биробиджана в Еврейской автономной области. Одна из трех школ города сейчас находится на карантине, из остальных двух родители забирают детей домой.

Здания всех школ проверяются.

Источник: Вести



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Последнее: На Дальнем Востоке очередная волна анонимных сообщений о минировании детских учебных заведений. Эвакуированы все школы Хабаровска из-за подобных сообщений, правда, в этот раз упоминается нервно-паралитический газ. Конкретные учебные заведения снова не были обозначены, поэтому власти города приняли решение эвакуировать детей из всех школ, передает ТАСС. Также эвакуированы учащиеся всех 37 школ Комсомольска-на-Амуре. Около 25 тысяч […]

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