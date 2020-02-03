Селена Гомес выбросила все вещи Джастина Бибера

Исполнительница Селена Гомес выбросила все вещи своего бывшего возлюбленного Джастина Бибера. Она не хочет, чтобы в настоящем ей что-то напоминало о том времени.
Пара встречалась семь лет, и за это время Селена Гомес и Джастин Бибер много раз расставались и сходились вновь. Сейчас же они предпочитают не общаться друг с другом и жить, не оглядываясь на прошлое. Именно поэтому певица решила выбросить все вещи экс-возлюбленного, включая парные велосипеды, на которых они катались.
Несмотря на всё нежелание вспоминать о Джастине Бибере, Селена Гомес выпустила новый альбом, в котором большинство треков посвящены именно тем отношениям. Исходя из текстов, музыкант не раз врал ей и проявлял неуважение к её мнению.
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Последнее: Исполнительница Селена Гомес выбросила все вещи своего бывшего возлюбленного Джастина Бибера. Она не хочет, чтобы в настоящем ей что-то напоминало о том времени. Пара встречалась семь лет, и за это время Селена Гомес и Джастин Бибер много раз расставались и сходились вновь. Сейчас же они предпочитают не общаться друг с другом и жить, не оглядываясь […]
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