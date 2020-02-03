Полиция в Северной Осетии начала проверку обыска журналиста

Проводится доследственная проверка в связи с заявлением журналиста о том, что его насильно обыскали двое неизвестных, информирует МВД по Северной Осетии.
В ведомстве сообщили, что журналист обратился в полицию, так как против него были совершены противоправные действия. Полиция осуществляет «комплекс розыскных мероприятий», чтобы установить личности и задержать злоумышленников, передает РИА «Новости».
Напомним, журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль и обыскали. При этом неизвестные, не найдя ничего запрещенного, велели «одеваться по-местному» и отпустили Мамедова.
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Последнее: Проводится доследственная проверка в связи с заявлением журналиста о том, что его насильно обыскали двое неизвестных, информирует МВД по Северной Осетии. В ведомстве сообщили, что журналист обратился в полицию, так как против него были совершены противоправные действия. Полиция осуществляет «комплекс розыскных мероприятий», чтобы установить личности и задержать злоумышленников, передает РИА «Новости». Напомним, журналиста Дэвида Мамедова […]
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