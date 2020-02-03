Мнение: Психзащиты

Внутренний локус контроля и хорошие границы личности — универсальное средство самозащиты психики.

Никакие дополнительные защитные механизмы не требуются личности, у которой хорошие границы и локус.

Если вы читали что-то про психологические защиты, то вы могли обратить внимание, какая каша царит в сфере этих понятий.

Даже психологам эта каша очевидна.

Впервые понятие «защитный механизм психики» употребил Фрейд в своей статье «Защитные нейропсихозы», дальше в других книгах развил эту тему, потом его дочь, Анна Фрейд, продолжила, и дальше, уже все кому не лень, писали об этом.

Вы можете прочитать в некоторых книгах о том, что психологические защиты необходимы психике, потому что иначе психика не может справиться со стрессом.

Якобы психика должна вытеснять неприятные переживания, отрицать то, что снижает ее самооценку, избегать травмирующих факторов, обесценивать недоступное при фрустрации и это нормально.

Анна Фрейд даже сублимацию отнесла к психологическим защитам, а другие пополнили этот список регрессией и соматизацией.

И теперь в списке психологических защит — чего только нет. В огороде бузина, а в Киеве дядька.

Вы наверняка запутаетесь, если попытаетесь в этом разобраться.

Но если вы уже представлете себе примерно, что такое нормальные границы личности и что такое внутренний локус контроля, сумбурный список психологических защит легко преобразуется в две категории психологических явлений.

Одна категория — работа зрелой личности (локус + фокус)

Вторая категория — патологические защиты (корона + ЗВ)

Вот, например, вытеснение. Оно же — подавление или репрессия.

Это защитный механизм, с которого начал их описание З. Фрейд. И первое время он все их сводил только к этому.

Любое травмирующее переживание или влечение к чему-то недоступному, запрещенному или опасному, психика стремится вытеснить или репрессировать, частично или полностью.

Из сознания это вытесняется в бессознательное, но там остается, и дальше уже руководит поведением человека скрыто.

Психзащита искажает саморефлексию, скрывает от человека обстоятельство (как делает корона) или его влечение (как делает ЗВ).

Человек не может этого осознать, не видит своего влечения или искажает восприятие факта, но переживание этого никуда не девается, остается в его бессознательном и толкает его на всякие вредные для него поступки.

А если и не толкает, живет в нем в виде напряжения, которое становится источником тревоги или чувства вины. Неврозов и даже психозов.

Вот очень вкратце идея Фрейда о вытеснении.

И мы можем увидеть такое вытеснение посредством короны на примере любого почти письма в рубрику эволюциолаб.

Любое письмо можем взять. Последнее или предпоследнее, чтобы далеко не ходить.

В последнем письме автор, в самом конце, с помощью короны Спасательницы вытесняет чувство униженности, чувствует себя обидчицей мужчины и испытывает вину перед ним. Ей неприятно ощущать себя униженной им, ей приятней думать, что это она отвергла мужчину. Вот только что, абзацем выше, она описывала, как он обидел ее, и вот уже обидчица она и ей жалко, что она заставляет страдать хорошего человека. Корона мгновенно совершает такой трюк, репрессируя неприятное переживание и подтасовывая факты. Корона — универсальный способ вытеснения, подавления, избегания, вот этого всего.

В предпоследнем письме у автора корона самой успешной и самой лучшей жены-матери-консультанта-женщины. С помощью этой короны она вытесняет сомнения в себе и неудовлетворенность собой и своей жизнью. В результате она считает себя очень сильной и устойчивой, благополучной и довольной, но комплимент от женатого клиента выводит ее из равновесия и заставляет трястись. Она готова бежать за ним, плюнув на мужа и на двух детей. Вот настоящая катастрофа из-за короны. Взрыв накопленного напряжения в ответ на мелкую провокацию.

Большинство проблем невозможно решить, если не осознать, не перевести из бессознательного на уровень сознания. А для этого нужно снять корону. И ЗВ расплести, если есть.

Этим мы с вами и занимаемся ежедневно в рубрике писем.

А почему возникло представление, что вытеснение необходимо психике, что без этого психика не справится с адаптацией?

Это представление возникло потому, что понятие о границах личности в психологии практически отсутствует.

Кажется, что если человек не будет вытеснять страх перед смертью, например, или мысли о потере родителей, или какую-то другую неприятную и травмирующую информацию, он сойдет с ума. Он будет все время об этом думать и это разрушит его.

На самом деле ничего из этого никуда вытеснять не надо. Нужно всего лишь поставить локус контроля внутрь границ и перестать фокусироваться на тех вещах, которые от вас не зависят, на которые вы не можете повлиять.

Не надо ничего вытеснять, надо просто убрать фокус внимания с того, что не связано с внутренним локусом контроля.

Нормальное движение фокуса путают с вытеснением, поэтому не могут разобраться, вредны психзащиты или полезны, когда вредны, а когда полезны.

Но если вы понимаете, что фокус не должен залипать на том, что не связано с внутренним локусом контроля, психзащиты вам не нужны.

Все, что в ваших границах ни в коем случае не следует искажать и вытеснять, надо решать проблему, надо видеть ее реально.

А все, что не связано с вашим локусом контроля, не стоит ваших размышлений. Это существует вне вашего поля, не касается вас.

Дальнее будущее не связано с вашим локусом контроля, поэтому не нужно об этом думать. Не нужно это никуда вытеснять, нужно убрать с этого фокус и заняться своими делами. В настоящем.

Прошлое тоже не связано с локусом контроля, особенно страдания в прошлом (светлые воспоминания могут мотивировать на работу в настоящем).

Не нужно вытеснять никакие детские обиды, с этого просто нужно убрать фокус. Перестать об этом думать, переживать и говорить.

Чем отличается вытеснение переживания от нормального смещения фокуса?

При вытеснении вы создаете видимость, что этого никогда не было или было нечто совсем иное, а при смещении фокуса просто убираете с этого свое внимание, не думаете об этом, не размышляете, не оживляете картины, не держите это в поле сознания. Вы не можете это изменить, поэтому убираете с этого фокус и занимаетесь делом.

Сравните, например, вытеснение под короной вот в этом письме с нормальным смещением фокуса.

Она рассталась с мужчиной и ей неприятно думать о том, что он ее не полюбил.

Нормальное смещение фокуса — перестать думать о неприятной истории, отвлечься от нее и заняться своей жизнью, а потом и другими отношениями.

Убрать фокус с того, что от нее уже не зависит, с неприятной истории, которую она закончила, которая вне ее границ.

Это позволило бы ей не испытывать стресс, очень быстро восстановить энергию и вырастить свою фигуру в своем поле.

Это же с 90% вероятностью улучшило ее позицию в общем поле с мужчиной и он переоценил бы ее значимость.

Правильными ходами при расставании (а они были верными) и правильным смещением фокуса она добилась бы превосходства в общем поле.

Но нет. Она занимается совсем другим. Она искажает факты посредством частичного вытеснения.

Ее фокус остается прилепленным к истории с этим мужчиной и своим переживаниям, ей жаль отцеплять свои щипцы, она не хочет признать ситуацию законченной, закрыть свою хлеборезку и опереться на себя. Она остается в этой истории, с ним. Но у нее стресс от унижения и от расставания и поэтому ей срочно нужна психзащита. Это вытеснение не целого факта, а его частей, перестановка акцентов, в общем искажение картины. Она решает, что он мужчина был такой стремный и такой странный, что она сама бросила его. И вау, она больше не чувствует себя униженной, наоборот. Она такая могучая и немного злая, плохая девочка, обидевшая хорошего, но стремного мальчика.

Ну и дальше можно представить развитие, если корону она не снимет.

Ей приходит в голову — пойти и попросить у него прощения. Она начинает думать, что он не такой уж стремный, в нем много милого. Она уже сама верит, что бросила его из-за стремности. Она вспоминает сердечки в переписке, скучающего медвежонка и вот она уже плачет от сентиментальных чувств. И она пишет ему: «Прости… я люблю тебя». И так далее.

А он ей в ответ закономерное: «Ты мне надоела своими тараканами». Ну и дальше ее корона что-нибудь еще придумает.

Вот что делает психащита. Это совсем не то же самое, что смещение фокуса. Наоборот, психзащиты нужны, если ваш фокус прилип и вы не можете им управлять. Это бывает если у вас очень плохие границы, когда ваш локус внешний.

Когда люди не могут смещать фокус? Когда им кажется, что их фокус на месте, что они в силах получить желаемое.

При хороших границах вы быстро и точно видите, где ваше, а где чужое, на что вы влияете, на что нет. И вы понимаете, что заритесь на то, что не в ваших границах. И перестаете зариться.

Вам легко убрать фокус с того, что очевидно не ваше дело. Вчера было вашим делом, может быть завтра станет вашим, но сейчас нет, и вы убираете с этого фокус.

Если локус контроля у вас внешний, вы не можете двигать фокус.

Например, вы думаете о ком-то и вам кажется, что вы можете влиять на его чувства и мысли. Не сможете убрать с этих отношений фокус, так и будете внушать ему что-то, вести с ним беседы, пытаться оправдаться. Вы будете писать ему и стучаться в закрытую дверь, потому что локус вашего контроля у него. Вы думаете, что можете его убедить, додавить, уговорить, заставить.

И в этом случае вам нужна корона (с ЗВ и БП опционально), тот самый список психзащит: рационализация, избегание, отрицание, обесценивание, морализация и т. д. Корона всеми этими трюками владеет в совершенстве.

Вот соматизация (это когда болеть что-то начинает из-за вытеснения) из другой оперы. Это уже последствия саморазрушения. Не надо думать, что у вас нечто начинает болеть, чтобы защитить вас от переживаний. Нет, вы просто добили себя стрессом, истощили запас энергии, и это проявилось на физическом плане.

А сублимация, которую тоже к психзащитам приткнули, это как раз здоровый процесс, в границах.

Это когда есть что-то недоступное или запретное, но очень желанное, а вы смещаете фокус на другое, что вам доступно и разрешено, и начинаете это делать, направляя туда энергию, которая изначально направлялась на то, чего делать нельзя. Сексуальные влечения отлично поддаются сублимации, если вы направляете энергию в экономику, работу, творчество. Агрессия хорошо сублимируется, если вы решаете утвердить свое территориальное превосходство делом, а не мордобоем.

Суть сублимации в том, что влечения не надо репрессировать короной или выплескивать через решето, их надо перенаправлять в культурное русло и обращать на пользу себе и другим. Влечения — это направления энергии, а сама энергия — это всегда хорошо, если ее правильно направить.

И с хорошим локусом контроля и подвижным фокусом это не так сложно.

В этом всегда был смысл алхимической Работы. Фрейд неслучайно назвал сублимацию алхимическим термином.

А вот если ваш фокус залипает на чем-то, а локус все время болтается вне границ, то ваша психика все время испытывает стресс, истощается и автоматически прибегает к разным психзащитам ради спасения. Она искажает картину, она частично ее репрессирует, меняет части местами, рационализирует, и на выходе получается нечто противоположное тому, что было в реальности.

Суть всех вредных психзащит — это корона.

Полезной же психзащитой можно считать только нормальные границы личности и внутренний локус контроля.

Личность с нормальными границами хорошо адаптируется к среде и никакие патогенные психзащиты ей не требуются.

И другие психзащиты ей тоже не нужны.

Понятна тема?

Способность короны в письмах искажать реальность изумляет? Раньше? А сейчас?

Я до сих пор иногда читаю и глазам не верю. Тысячу раз видела и удивляюсь опять.

А у вас какие впечатления?

Источник: Эволюция

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