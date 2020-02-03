Наука: Как мы различаем лица, и не только

Давно известно, что в вентральном зрительном пути формируется представление о доступных взору окружающих предметах.

Более недавние исследования показали, что для восприятия некоторых элементов, например, лиц, существуют специальные участки. Авторы статьи в Nature Neuroscience показали, как работают «лицевые пятна» мозга.

В основу исследования лёг поведенческий эксперимент по последовательному распознаванию, где испытуемый должен определить, одинаковыми ли были изображения, показанные ему последовательно с очень маленьким интервалом. Испытуемыми служили макаки.

Каждое полушарие мозга макаки содержит до шести «лицевых пятен» — участков коры, для которых показано участие в восприятии лиц. Точное расположение и число пятен индивидуально. Глядя на два последовательных изображения человеческих лиц, обезьяна должна была установить, один ли это человек. Учёные проверяли, изменится ли количество ошибок, если при предъявлении взору макаки первого или второго лица нарушать работу лицевых пятен электростимуляцией.

Вне зависимости от того, на какое пятно действовал ток при показе второго лица, результат был один: обезьяны чаще признавали лица непохожими. Уже известно, что в изучаемой области есть группы нейронов, способные сохранять образ первого объекта. При совпадении с ним второго лица, возбуждаются одни нейроны, при несовпадении – другие. При электростимуляции зрительного пятна, образ второго лица искажается, и обезьяна чаще признаёт лица разными, даже если это не так.

Воздействие током во время показа первого лица имело значительно меньший эффект на точность выполнения задания. Авторы предположили, что сохранению верного образа способствовала информация из другого полушария. Также возможно, что представление о первом лице формируется через некоторое время после его предъявления. В эксперименте ток в это время уже не воздействовал не нейроны.

Воздействие током также влияло на правильность распознавания нарисованных лиц и силуэтов. Если вместо лиц на картинках были дома, на различение настоящих зданий электростимуляция лицевых пятен не влияла, но влияла на распознавание нарисованных. Это показывает, что информация об окружающих элементах поступает в лицевые пятна избирательно, но их «фильтр» может «протекать».

Нейрофизиология – область для бесконечных открытий. И очередное интересное исследование ещё раз показало, что работа нашего мозга настолько сложна, что ему самому непросто разобраться в её принципах.

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