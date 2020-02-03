Посол Британии напомнила о 10-летнем расследовании «дела Литвиненко»

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт прокомментировала расследование «дела Скрипалей», напомнив о 10-летнем расследовании «дела Литвиненко».

Лондон хотел бы, чтобы фигуранты «дела Скрипалей», «в отношении которых набралось столько материалов, предстали перед британским судом», сказала Броннерт. Она заверила, что «улики будут тщательно изучены, а судебный процесс будет проведен должным образом».

На вопрос о том, не обязан ли Лондон предоставить «простым людям убедительные доказательства», Броннерт ответила, что британская «полиция приняла решение обнародовать немало материалов», пишет «Коммерсант».

«Не знаю, убедили они вас или нет, это ваше дело», – сказала посол, добавив, что эти «доказательства» убедили «убедили многих британцев» и «многих партнеров за рубежом».

Как подчеркнула Броннерт, «последнее слово» остается за судом.

Она сообщила, что «расследование продолжается», и напомнила об «истории Литвиненко».

«Подозреваемые по этому делу не были выданы Великобритании, но судебное расследование было завершено, и его результаты были опубликованы через десять лет, в 2016 году», – сказала Броннерт, отметив, что речь идет о «подробнейшем документе на 300 страниц».

Она заверила, что Сергей и Юлия Скрипали живы, но отказалась отвечать на вопрос находятся ли они в Великобритании.

В сентябре российское посольство сообщило, что продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис по «делу Скрипалей».

Литвиненко скончался в 2006 году. После его смерти специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в его организме значительное количество радиоактивного элемента полоний-210. За день до смерти лечащий врач говорил, что никаких признаков отравления радиоактивными веществами у Литвиненко нет.

Слушания в Высоком суде Лондона завершились в январе 2016 года, 21 января были объявлены выводы публичного разбирательства.

Был опубликован доклад по «делу Литвиненко». В нем было заявлено о причастности РФ к гибели бывшего офицера ФСБ. При этом в докладе отмечается, что суд не смог подтвердить российское происхождение полония, которым, по данным британской экспертизы, был отравлен Литвиненко.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Полиция вела слежку за террористом, который напал на людей в Лондоне, сообщила помощница комиссара Скотленд-Ярда Люси Дорси. Полиция проводила «упреждающую контртеррористическую разведывательную операцию», силовики «шли за подозреваемым». По словам Дорси, полицейские «немедленно отреагировали, застрелив мужчину на месте». СМИ заявили, что именно поэтому нападение так быстро признали терактом, передает ТАСС. Дорси пояснила, что формально процесс опознания […]