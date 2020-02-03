Посол Великобритании в РФ: Скрипали живы, но их местоположение засекречено

Отравленные в 2018 году в британском городе Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, но место их пребывания не раскрывается в их же интересах, заявил посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт.

"Конечно, они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно", — сказала Броннерт в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

При этом она отказалась ответить, находятся ли Скрипали именно в Великобритании, сославшись на то, что не может комментировать подобные вопросы.

Посол также подчеркнула, что власти Соединенного Королевства не намерены менять свою позицию по делу Скрипалей.

"Мы очень серьезно подошли к сбору улик, и полиция действительно приняла решение обнародовать немало материалов", — добавила посол, отметив, что эти улики якобы убедили многих британцев и многих их партнеров за рубежом.

"Теперь мы хотели бы, как я и говорила, решать это дело в соответствии с законом. В суде. За ним последнее слово", — сказала Дебора Броннерт.

4 марта 2018 года Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. Позднее в городе Эймсбери (в 10 километрах от Солсбери) в таком же состоянии были найдены британские граждане Чарли Роули и Дон Стерджес, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества. Стерджес в дальнейшем скончалась.

Ответственность за это Лондон возложил на Россию (хотя специалисты британской военной лаборатории впоследствии так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали). В качестве ответных мер Великобритания, а также ряд ее стран-союзников выслали около 140 российских дипломатов. Причем 60 человек выслали США, а на третьем месте (после Лондона, который выслал 23 человека) – Украина, которая выслала 13 дипломатов.

В РФ решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В МИД РФ заявили, что Лондон так и не представил результатов официального расследования в Солсбери, отметив, что они держатся в строжайшем секрете. Это, по мнению российских дипломатов, свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность РФ к данному инциденту. По мнению российских дипломатов, США продолжают использовать дело Скрипалей для обострения отношений с Россией.

Источник: Вести

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