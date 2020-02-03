Фильм «Паразиты» был удостоен премии Американской гильдии сценаристов

Фильм «Паразиты» был удостоен премии Американской гильдии сценаристов

03.02.2020, 4:04, Разное

Фильм «Паразиты» был удостоен премии Американской гильдии сценаристов. Церемония награждения проходила в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Южнокорейский комедийно-драматический фильм «Паразиты» одержал победу в категории «Лучший оригинальный сценарий». Режиссёром и автором сценария киноленты выступил Пон Чжун Хо. Среди других претендентов на получение премии в этой номинации были: «1917» (реж. Сэм Мендес), «Образование» (реж. Оливия Уайлд), «Достать ножи» (реж. Райан Джонсон) и «Брачная история» (реж. Ноа Баумбак).
За лучший адаптированный сценарий награду получила американская трагикомедия «Кролик Джоджо», режиссёром которой является Тайка Вайтити.

Сюжет «Паразитов» рассказывает о жизни южнокорейской семьи, которая выживает лишь за счёт сборки бумажных коробок для пиццы. В какой-то момент, сыну главы семейства предложили стать репетитором по английскому для девочки из состоятельной семьи. Молодой человек решил подделать диплом о высшем образовании и отправился в роскошный дизайнерский особняк, где ему удалось произвести на хозяйку дома хорошее впечатление. Там парень придумывает необычный план, как трудоустроить и сестру. Мировая премьера фильма состоялась 21 мая 2019 года во время Каннского кинофестиваля. Стоит отметить, что кинолента оказалась в числе претендентов на получение «Оскара» как «Лучший полнометражный фильм».



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