Фильм «Паразиты» был удостоен премии Американской гильдии сценаристов. Церемония награждения проходила в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Южнокорейский комедийно-драматический фильм «Паразиты» одержал победу в категории «Лучший оригинальный сценарий». Режиссёром и автором сценария киноленты выступил Пон Чжун Хо. Среди других претендентов на получение премии в этой номинации были: «1917» (реж. Сэм Мендес), «Образование» (реж. Оливия Уайлд), «Достать ножи» (реж. Райан Джонсон) и «Брачная история» (реж. Ноа Баумбак).
За лучший адаптированный сценарий награду получила американская трагикомедия «Кролик Джоджо», режиссёром которой является Тайка Вайтити.
Сюжет «Паразитов» рассказывает о жизни южнокорейской семьи, которая выживает лишь за счёт сборки бумажных коробок для пиццы. В какой-то момент, сыну главы семейства предложили стать репетитором по английскому для девочки из состоятельной семьи. Молодой человек решил подделать диплом о высшем образовании и отправился в роскошный дизайнерский особняк, где ему удалось произвести на хозяйку дома хорошее впечатление. Там парень придумывает необычный план, как трудоустроить и сестру. Мировая премьера фильма состоялась 21 мая 2019 года во время Каннского кинофестиваля. Стоит отметить, что кинолента оказалась в числе претендентов на получение «Оскара» как «Лучший полнометражный фильм».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На Дальнем Востоке очередная волна анонимных сообщений о минировании детских учебных заведений. Эвакуированы все школы Хабаровска из-за подобных сообщений, правда, в этот раз упоминается нервно-паралитический газ. Конкретные учебные заведения снова не были обозначены, поэтому власти города приняли решение эвакуировать детей из всех школ, передает ТАСС. Также эвакуированы учащиеся всех 37 школ Комсомольска-на-Амуре. Около 25 тысяч […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Госдуме оценили заявление Меркель о «Северном потоке – 2» / 11 января
- Хабаровчане захотели сами поставить памятник адмиралу Невельскому / 27 декабря
- Ким Чен Ын на белом коне проехал по местам боевой славы / 4 декабря
- Оставленный в машине грудной младенец умер на Урале / 17 декабря
- Украина учтет замечания Венецианской комиссии по языковому закону – омбудсмен / 11 декабря
- Завершить незаконченную симфонию Бетховена доверили ИскИну / 16 декабря
- Канделаки раскритиковала Васильеву за вторую смену и неправильное питание в школах / 13 января
- Посол в Австрии заявил о выгодности «Северного потока – 2» / 26 декабря