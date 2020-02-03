Мнение: Страна «масочного режима»

Бывший полит-санитар Онищенко за службу молодецкую помещен с 2016 года в нижнюю палату – Госдуму. Определен депутатом – «едрочленом».
Но иной раз он любит тряхнуть безумной санитарной стариной, и мы видим на экранах его характерный обтянутые сухой кожей череп с ежиком седых волос наверху.
Вчера он поразил слух рассуждением о спасающей от короновируса маске: «Масочный режим очень актуален … Маска закрывает и спасает …»
Не знаем, что там с медициной, вирусом и т.п., но в политическом смысле фраза об актуальности для России «масочного режима» – это меткое определение того, что создали в стране российские власти. И как они прежставляют себе дальнейшее развитие.
У нас «силовики» часто ходят в масках. Она и «закрывает», и «спасает».
Например, садист-полицейский в маске на акции в Москве ударил летом 2019 года Дарью Сосновскую в живот, и отлично себя чувствует. Никакая следственная и судебная вирусная зараза к нему не прилипла, не заставила его прилечь отдохнуть на кровать. Хотя бы под домашний арест.
Поэтому «масочный режим» власти – для протестующих масс. С точки зрения начальства — это лучшее средство для излечения от свободы. Особенно, если к маске прилагается шлем и дубинка.
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Источник: СерпомПо
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Последнее: Бывший полит-санитар Онищенко за службу молодецкую помещен с 2016 года в нижнюю палату – Госдуму. Определен депутатом – «едрочленом». Но иной раз он любит тряхнуть безумной санитарной стариной, и мы видим на экранах его характерный обтянутые сухой кожей череп с ежиком седых волос наверху. Вчера он поразил слух рассуждением о спасающей от короновируса маске: «Масочный […]
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