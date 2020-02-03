Мнение: Подготовка к траншейной войне

Британские солдаты отрабатывают штыковой бой в условиях траншейной войны.

Кто сказал, что штык устарел!

Фото с полигона Аль-Кувейра в Иордании.

Источник: Colonel Cassad

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