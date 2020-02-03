Мнение: Подготовка к траншейной войне

Британские солдаты отрабатывают штыковой бой в условиях траншейной войны.
Кто сказал, что штык устарел!
Фото с полигона Аль-Кувейра в Иордании.
Источник: Colonel Cassad
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