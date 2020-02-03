1 февраля. “Вымпел”-миллионер

Итоги недели в субботнем выпуске 7:40
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Итоги недели в субботнем выпуске 7:40
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Антоненко о «зеленой фигне»: Это муляж мины МОН-50, хотели с ребятами сделать из нее роутер ради шутки / 9 января
- В Госдуме назвали вероятное наказание для раздававшего деньги Жириновского / 7 января
- Участники войны – не причина разгула преступлений. Если есть заказ на убийство, исполнитель найдется. До войны же находились / 3 декабря
- На Западе заметили успехи российской экономики в условиях санкций / 31 января
- Видео: Феминистки реформируют паспорта / 16 января
- Экономика: Санкции оставили «Северный поток -2» наедине с «Фортуной» / 22 декабря
- Путин призвал работать над снижением ставки по ипотеке / 25 декабря
- СНБО создал штаб в связи с катастрофой самолета МАУ в Тегеране / 8 января