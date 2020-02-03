Нападавшим с ножом в Лондоне был мужчина, который отсидел в тюрьме за терроризм – СМИ

Мужчиной, который 2 февраля напал с ножом на прохожих на юге Лондона, был 20-летний Судеш Амман. Об этом сообщает ВВС.

В конце 2018 года Аммана отправили в тюрьму на три года и четыре месяца за распространение террористической литературы. Репортер BBC по внутренним делам Даниэль Де Симоне рассказал, что обвиняемый улыбался во время вынесения приговора.

Аммана также подозревали в подготовке террористической атаки.

Из тюрьмы его освободили около недели назад, когда он отбыл только часть срока.

ВВС отмечает, что во время нападения в Лондоне Амман находился «под активным полицейским наблюдением», однако смог напасть на людей с ножом в магазине и за его пределами.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже анонсировал «фундаментальные изменения» в работе с лицами, которые были осуждены за связанные с терроризмом преступления.

The man shot dead by police, after he stabbed people in south London, has been named as Sudesh Amman, who was released from prison last month. Posted by BBC News on Pühapäev, 2. veebruar 2020

2 февраля в южном районе Лондона Стретем мужчина напал с ножом на прохожих, после чего его застрелили полицейские. Также пострадали три человека: двое от ударов ножом и один, предположительно, порезался стеклом, разбитым пулями полицейских.

Полиция рассматривала инцидент как террористический. У погибшего обнаружили муляж взрывного устройства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Мужчиной, который 2 февраля напал с ножом на прохожих на юге Лондона, был 20-летний Судеш Амман. Об этом сообщает ВВС. В конце 2018 года Аммана отправили в тюрьму на три года и четыре месяца за распространение террористической литературы. Репортер BBC по внутренним делам Даниэль Де Симоне рассказал, что обвиняемый улыбался во время вынесения приговора. Аммана также […]