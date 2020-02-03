Гол Свечникова помог «Каролине» выиграть у «Ванкувера»

"Каролина Харрикейнз" вырвала победу у "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хоккеисты "ураганов" взяли верх над своим соперником после серии буллитов. Итог – 4:3 в пользу "Каролины".

Одним из тех игроков, кто внес свой вклад в домашний успех команды стал россиянин Андрей Свечников. Он забил третий гол "Харрикейнз" в матче и набрал свой 46 балл за клуб. Помимо него также забивали Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо.

"Ванкувер" же ответил голами Тайлера Майерса и Элиаса Петтерссона – автора сразу двух заброшенных шайб. Основное время и овертайм команды завершили вничью (3:3), а победитель определился в серии буллитов. Решающий точный удар у Джастина Уильямса из "Каролины".

Источник: Вести

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