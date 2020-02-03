В NASA сообщили о краже информации неизвестными злоумышленниками

Представители американского аэрокосмического агентства NASA сделали тревожное заявление. Совсем недавно, в офисе генерального инспектора были найдены следы взлома внутренней сети. Не исключено, что украдено до 0,5 Гб информации.

Отмечается, что речь идёт далеко не о первом случае воровства данных NASA. Например, почти 9 лет назад в агентстве произошел похожий инцидент, обернувшийся тогда потерей более 85 Гб информации, что в сотни раз превышает количество данных, украденных совсем недавно. Примечательно, что данный взлом считает более серьезным: вероятно, у преступников в руках оказались сведения, которые связаны с особенностью конструкции и функционирования отдельных пусковых систем и ракетных двигателей американских космических кораблей.

Ценность данной информации очень велика и может быть использована на черных рынках. Руководство NASA заявило, что переживать из-за инцидента не стоит, ведь у хакеров, скорее всего, оказались относительно устаревшие данные, а их релевантность также под сомнением. В любом случае, американские эксперты изучат этот конкретный случай и намерены оглашать общественности ход расследования.

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