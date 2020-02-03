Modern Diplomacy — США милитаризуют Европу — но ей пора перестать жить в тени Вашингтона

США пытаются склонить своих союзников по НАТО в Европе к увеличению военных расходов, параллельно разворачивая на континенте рекордное количество своих войск, пишет Modern Diplomacy. Тем не менее, хотя Европе, по мнению портала, и в самом деле стоит заняться укреплением своей обороноспособности, ЕС пора заняться своими проблемами самостоятельно, привыкая к уходу США с места мирового лидера.



Reuters

Склоняя своих союзников по НАТО в Европе к увеличению обороных расходов, США параллельно перебрасывают в этот регион свои войска. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, на континенте на данный момент находится рекордное за это столетие количество американских солдат. Более того, ожидается, что в Европу для участия в различных учениях в ближайшее время прибудут ещё 20 тыс. военнослужащих, пишет Modern Diplomacy.

Столтенберг отметил, что хотя Вашингтон «по разумным причинам» снизил свой военный контингент в Европе после окончания холодной войны, теперь там больше американских солдат и боевой техники, чем когда-либо раньше.

«Мы столкнулись с парадоксом: несмотря на все разногласия, которые у нас есть, Северная Америка и Европа делают больше, чем в предыдущие годы, — подчеркнул генсек, призвав европейцев признать, что ЕС нуждается в НАТО, а также в участии в блоке США, Канады и Турции с целью «сдерживания России». Тем не менее он также отметил необходимость ведения с Москвой диалога по таким вопросам как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом и поиск ответов на те вызовы, который представляет Китай.

Бригадный генерал США Шон Барнаби заявил, что Вашингтон планирует доставить 20 тыс. американских солдат в Европу для участия в серии учений. По его словам, это будет «крупнейшая переброска американских войск в Европу за последние 25 лет».

Что интересно, командовать манёврами под названием «Защитник Европы 2020» будут американские офицеры, в то время как союзникам США по НАТО отводится вспомогательная роль логистического характера. Хотя учения в основном буду проходить на территории Германии, отдельные его этапы состоятся и в других местах, включая Польшу и Прибалтику. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил по этому поводу следующее: «Практические действия альянса — будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях — ведут к росту напряжённости, требуют адекватного реагирования с российской стороны».

Превращая Европу в свой военный плацдарм, США также продолжают требовать от Европы увеличить траты на обороны. Причём данные требования, прежде всего, касаются Германии, которая пытается смягчить политическую и военную напряжённость. Вместе с тем Берлин всё же признаёт неизбежность повышения военных трат.

«Больной вопрос состоит в том, что Германия не смогла повысить годовой оборонный бюджет до 2% ВВП согласно решениям саммита НАТО 2014 году», — пишут по этому поводу в журнале The Project Syndicate бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль и директор Института немецкой экономики Михаэль Хютер. Однако, по их словам, чтобы не встревожить Восточную Европу, Германия может потратить 1,5% ВВП на логистику и укомплектование частей, направив оставшиеся полпроцента на финансирование операций НАТО в Прибалтике и Польше.

«Это как усилит обороноспособность восточных членов блока, так и покажет готовность Германии брать на себя больше ответственности», — считают авторы. Тем не менее они признают тот факт, что многолетняя зависимость Европы от США, а также политика нынешней американской администрации побуждают европейцев к тому, чтобы более ответственно подходить к стратегическим вопросам. По их мнению, европейцам «стоит отбросить все иллюзии, что всё разрешиться само собой».

Немецкие представители полагают, что ЕС и, в частности, Германии ещё предстоит ответить на ту проблему, которую представляет собой уход США от роли мирового лидера. Более того, по их словам, «исход войн и конфликтов на европейской периферии всё чаще определяют другие державы, в то время как Европа не играет в их разрешении значительной роли».

Вместе с тем одна из главных союзниц США в Европе — Польша — активно наращивает свой военный бюджет. По словам представителей министерства обороны этой страны, военный бюджет Польши на 2020 год составит около $13 млрд, что на 11,3% больше, чем в 2019 году. Это означает, что впервые за многие годы Варшава выделит почти 2,1% своего ВВП на оборону, что даже превышает согласованные с НАТО цифры.

Однако усилия Польши по выполнению американских требований и обеспечению собственной безопасности явно недостаточны для того, чтобы сгладить растущую военную и политическую напряжённость между США и Европой, которую дополняют также и экономические споры.

При развитии ситуации в текущем русле, стоит ждать всё более ожесточённых споров (особенно между Германией и Францией) насчёт перспектив развития отношений с США и активизации действий ЕС в плане внешней и оборонительной политики. Это, в свою очередь, открывает возможность для России, Китая и прочих ведущих держав присоединиться к этому диалогу. Сюда же, например, относится и идея Владимира Путина по проведению пятистороннего саммита из постоянных членов Совбеза ООН по вопросу об обеспечении стратегической стабильности в мире, подытоживает Modern Diplomacy.

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