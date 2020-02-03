Трамп обсудил рост Блумберга, а штаб Блумберга – волосы и вес Трампа

Глава американского государства Дональд Трамп обсудил небольшой рост экс-главы Нью-Йорка Майкла Блумберга, который хочет побороться за кресло президента США. Официальный представитель предвыборного штаба экс-мэра Джули Вуд в ответ назвала Трампа толстым.

Трамп заявил, что во время теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии «невысокий» Блумберг хочет получить «подставку», что ставит участников в неравное положение.

«Она ему положена?» – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

Трамп заявил, что с удовольствием поборется с Блумбергом за пост президента, если того выдвинет Демократическая партия.

Вуд назвала Трампа «патологическим лжецом», который «лжет обо всем: его волосы не являются настоящими, он толстый и наносит искусственный загар».

Напомним, в Сети появилось странное рекламное видео, на котором Майкл Блумберг, собравшийся баллотироваться в президенты США, ест мороженое Big Gay (дословный перевод марки мороженого – «Большой гей»). Ролик сопровождается эмоджи с флагом ЛГБТ-сообщества.





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Последнее: Глава американского государства Дональд Трамп обсудил небольшой рост экс-главы Нью-Йорка Майкла Блумберга, который хочет побороться за кресло президента США. Официальный представитель предвыборного штаба экс-мэра Джули Вуд в ответ назвала Трампа толстым. Трамп заявил, что во время теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии «невысокий» Блумберг хочет получить «подставку», что ставит участников в неравное положение. […]