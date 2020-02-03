«Барселона» сократила отставание от «Реала» благодаря рекорду Фати

«Барселона» сократила отставание от «Реала» благодаря рекорду Фати

03.02.2020, 2:30, Новости дня

В чемпионате Испании матчем "Барселоны" и "Леванте" завершился 22 тур. Каталонский клуб добился победы над валенсийцами, одержав победу с минимальным счетом 2:1. Главным героем матча стал 17-летний игрок "Барсы" Ансу Фати.

Футболист из Гвинеи-Бисау буквально за минуту оформил дубль – он отличился голами на 30 и 31 минутах встречи. Примечательно, что оба гола были забиты голкиперу "Леванте" между ног. Вес дублю Фати придает и то, что он стал самым молодым футболистом Примеры, оформившим дубль. Оба гола в ворота "Леванте" он забил в возрасте 17 лет 94 дней.

Единственный гол клуба из Валенсии забил Рубен Рочина.

Таким образом, "Барселона" набрала 46 очков и сократила свое отставание от лидирующего мадридского "Реала" до трех баллов. "Леванте" же с 26 очками располагается на 13 месте.

Источник: Вести



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