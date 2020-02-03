Илья Яббаров до конца года намерен жениться на Анастасии Голд

Илья Яббаров до конца года намерен жениться на Анастасии Голд

03.02.2020, 2:04, Разное

Участник шоу «Дом-2» Илья Яббаров собирается узаконить отношения с возлюбленной Анастасией Голд до завершения нынешнего года. Такое заявление он сделал на фоне непостоянности с девушкой: пара то расходится, то вскоре воссоединяется.
В настоящий момент у Яббарова и Голд не все просто в отношениях. Не один раз они расставались и сходились. Недавно участник «Дом-2» отметил, что не может вспомнить, в связи с какой причиной он снова разошелся с любимой девушкой и ночевал отдельно от нее. Тем не менее, вскоре пара обсудила отдельные моменты, приняв решение не повторять подобное, и сейчас у влюбленных все складывается лучшим образом.

Теперь Илья Яббаров заявил о желании до конца текущего года жениться на Анастасии Голд. Пара хочет зарегистрировать отношения и строить планы на дальнейшую совместную жизнь, включая рождение детей.



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Последнее: Участник шоу «Дом-2» Илья Яббаров собирается узаконить отношения с возлюбленной Анастасией Голд до завершения нынешнего года. Такое заявление он сделал на фоне непостоянности с девушкой: пара то расходится, то вскоре воссоединяется. В настоящий момент у Яббарова и Голд не все просто в отношениях. Не один раз они расставались и сходились. Недавно участник «Дом-2» отметил, что […]

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