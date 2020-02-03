Историческая драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

Состоялась 73-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Фильм режиссера Сэма Мендеса рассказывает о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, передает ТАСС.
«1917» выдвинули на премию в девяти номинациях. Картина получила награды как лучший британский фильм, а также за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты. Кроме того, Мендес получил «Бронзовую маску» за «Лучшую режиссерскую работу».
Награда за «Лучшую мужскую роль» досталась Хоакину Фениксу за роль Джокера в одноименном фильме, а женскую награду получила Рене Зеллвегер за роль певицы и актрисы Джуди Гарленд («Джуди»).
«Джокер» стал лидером по числу номинаций, но получил всего три награды – за мужскую роль, звук и кастинг.
«Паразиты» Пон Чжун Хо отмечены наградами за лучший оригинальный сценарий и как лучший неанглоязычный фильм.
За лучший адаптированный сценарий премию получил «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, а фильм «Для Самы» Ваада аль-Катиба награжден как лучшая документальная картина.
В январе Американская академия киноискусств объявила претендентов на кинопремию «Оскар».
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Последнее: Состоялась 73-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Фильм режиссера Сэма Мендеса рассказывает о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, передает ТАСС. «1917» выдвинули на премию в девяти номинациях. Картина получила награды как лучший британский фильм, а также за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты. […]
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