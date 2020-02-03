Вакцину против коронавируса 2019-nCoV создали через три часа после публикации его генома

Фармацевтическая компания Inovio Pharmaceuticals (Пенсильвания, США) создала вакцину против коронавируса 2019-nCoV в течение трех часов после того, как геном вируса был опубликован китайскими властями. Об этом 1 февраля сообщил “Голос Америки”.

Испытания вакцины могут начаться уже через три месяца, заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фауси. Однако, отметил он, это не значит, что прививки от коронавируса можно будет получить через три месяца – еще несколько месяцев уйдет на проверку ее безопасности и эффективности.

Как отмечает издание, срок от начала вспышки заболевания до разработки вакцины все равно рекордно короткий. Микробиолог Эндрю Пекоша пояснил, что для создания вакцины ученым больше не нужен инфекционный вирус – только его геном.

Геном китайского коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. На основе этих данных Inovio Pharmaceuticals создала основанную на ДНК вакцину через три часа и начала ее производство на следующий день.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным ВОЗ на вечер 2 февраля, общее количество подтвержденных случаев заболевания составляет 14 557 (305 – с летальным исходом). Подавляющее большинство приходится на Китай (14 411 случаев). Также коронавирусная инфекция была подтверждена у пациентов в Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании и Швеции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Фармацевтическая компания Inovio Pharmaceuticals (Пенсильвания, США) создала вакцину против коронавируса 2019-nCoV в течение трех часов после того, как геном вируса был опубликован китайскими властями. Об этом 1 февраля сообщил “Голос Америки”. Испытания вакцины могут начаться уже через три месяца, заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фауси. Однако, отметил он, это не […]