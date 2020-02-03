Марина Кравец ждет первенца

Марина Кравец и ее муж Аркадий Водахов стараются вести закрытый образ жизни — они не распространяются о своих отношениях и редко делятся совместными снимками в соцсетях. Неудивительно, что радостной новостью — ожиданием первенца — они тоже решили не делиться с общественностью. Несколько месяцев Марина прятала округлившиеся формы под свободными одеждами и выбирая правильные ракурсы для снимков, пока тайное не стало слишком очевидным.

Главный секрет юмористки выдал актер Михаил Башкатов. В сторис Instagram он поделился видео с корпоратива, который вел вместе с Мариной. И хотя для мероприятия Кравец выбрала белое платье с завышенной талией, а Михаил в кадре частично перекрывал соведущую, поклонники рассмотрели заметно округлившийся живот Марины. И после того, как в соцсетях посыпались поздравления, Кравец решила: скрываться больше нет смысла.

В своем профиле Instagram Марина опубликовала снимок с большим светящимся глобусом, а в подписи написала не без юмора:

Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас.

P.S.: нет, мы с мужем ждем не глобус. Глобус у нас уже есть.

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Публикация от Марина Кравец (@marinakravets)2 Фев 2020 в 1:28 PST

Ааааааа!!!!! Какое счастье!!!! Поздравляем!!!!!! —

отметилась в комментариях Кристина Асмус. А Вера Брежнева оставила эмоджи в виде трех сердечек.

Будущий малыш станет первым и для Марины,и для ее мужа Аркадия Водахова. Вместе они без малого 12 лет: Марина и Аркадий поженились в 2013 году, прожив перед этим шесть лет вместе.

Напомним, что Кравец начала свою карьеру с участия в команде КВН «ИГА». А восемь лет назад Марина стала постоянным резидентом Comedy Club.

С годами люди стали легче воспринимать юмор, даже порой довольно резкий. Хотя в последнее время на телевидении шутят заметно аккуратнее. Весь треш сейчас в интернете. Если говорить о Comedy Club, шутки в нем были жестче лет восемь назад. С чем связаны изменения? Быть может, мы просто повзрослели, стали умнее, а потому юмор — тоньше и острее, больше шутим на актуальные темы и делаем это искуснее. Но и люди охотнее сегодня воспринимают шутки в свой адрес, смеются над собой. Наверное, причина в насмотренности: у всех есть доступ к любым юмористическим шоу, в том числе и западным, это расширяет кругозор и дает понимание, что плохо, а что хорошо. Нам из-за этого становится сложнее работать, но зато это стимул развиваться — надо быть еще оригинальнее и смешнее? —

говорила Марина в интервью HELLO!

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Последнее: Марина Кравец и ее муж Аркадий Водахов стараются вести закрытый образ жизни — они не распространяются о своих отношениях и редко делятся совместными снимками в соцсетях. Неудивительно, что радостной новостью — ожиданием первенца — они тоже решили не делиться с общественностью. Несколько месяцев Марина прятала округлившиеся формы под свободными одеждами и выбирая правильные ракурсы для […]