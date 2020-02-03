Марина Кравец ждет первенца

Марина Кравец ждет первенца

03.02.2020, 1:52, Разное

Марина Кравец и ее муж Аркадий Водахов стараются вести закрытый образ жизни — они не распространяются о своих отношениях и редко делятся совместными снимками в соцсетях. Неудивительно, что радостной новостью  — ожиданием первенца — они тоже решили не делиться с общественностью. Несколько месяцев Марина прятала округлившиеся формы под свободными одеждами и выбирая правильные ракурсы для снимков, пока тайное не стало слишком очевидным.

Главный секрет юмористки выдал актер Михаил Башкатов. В сторис Instagram он поделился видео с корпоратива, который вел вместе с Мариной.  И хотя для мероприятия Кравец выбрала белое платье с завышенной талией, а Михаил в кадре частично перекрывал соведущую, поклонники рассмотрели заметно округлившийся живот Марины.  И после того, как в соцсетях посыпались поздравления, Кравец решила: скрываться больше нет смысла.

В своем профиле Instagram Марина опубликовала снимок с большим светящимся глобусом, а в подписи написала не без юмора:

Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас. 
P.S.: нет, мы с мужем ждем не глобус. Глобус у нас уже есть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Марина Кравец (@marinakravets)2 Фев 2020 в 1:28 PST

Ааааааа!!!!! Какое счастье!!!! Поздравляем!!!!!!  —

отметилась в комментариях Кристина Асмус. А Вера Брежнева оставила эмоджи в виде трех сердечек. 

Будущий малыш станет первым и для Марины,и для ее мужа Аркадия Водахова. Вместе они без малого 12 лет: Марина и Аркадий поженились в 2013 году, прожив перед этим шесть лет вместе. 

Напомним, что Кравец начала свою карьеру с участия в команде КВН «ИГА». А восемь лет назад Марина стала постоянным резидентом Comedy Club.

С годами люди стали легче воспринимать юмор, даже порой довольно резкий. Хотя в последнее время на телевидении шутят заметно аккуратнее. Весь треш сейчас в интернете. Если говорить о Comedy Club, шутки в нем были жестче лет восемь назад. С чем связаны изменения? Быть может, мы просто повзрослели, стали умнее, а потому юмор — тоньше и острее, больше шутим на актуальные темы и делаем это искуснее. Но и люди охотнее сегодня воспринимают шутки в свой адрес, смеются над собой. Наверное, причина в насмотренности: у всех есть доступ к любым юмористическим шоу, в том числе и западным, это расширяет кругозор и дает понимание, что плохо, а что хорошо. Нам из-за этого становится сложнее работать, но зато это стимул развиваться — надо быть еще оригинальнее и смешнее? — 

говорила Марина в интервью HELLO!



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Марина Кравец и ее муж Аркадий Водахов стараются вести закрытый образ жизни — они не распространяются о своих отношениях и редко делятся совместными снимками в соцсетях. Неудивительно, что радостной новостью  — ожиданием первенца — они тоже решили не делиться с общественностью. Несколько месяцев Марина прятала округлившиеся формы под свободными одеждами и выбирая правильные ракурсы для […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика