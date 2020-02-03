Экоактивисты захватили угольную электростанцию на западе Германии

Группа активистов, требующих немедленного отказа от угля, прорвалась на территорию угольной электростанции Даттельн-4 на западе Германии, сообщает “Немецкая волна”.

Со ссылкой на полицию издание пишет, что на территорию электростанции, которую должны ввести в эксплуатацию в 2020 году, “с применением силы” прорвались около 100 человек. Протестующие заняли два грузоподъемных крана.

“Сегодня мы заняли Даттельн-4, чтобы со всей ясностью заявить политикам и концерну Uniper: мы не будем мириться с тем, что в 2020 году в эксплуатацию будет введена новая угольная электростанция», – заявило движение гражданского неповиновения Ende Gelände («На этом все»).

Движение считает катастрофой принятый правительством ФРГ план перехода на возобновляемую энергетику до 2038 года и отвергает обвинения в нарушении закона: ”Принимая во внимание климатический кризис, преступлением является ввод в эксплуатацию новой электростанции. Крупные правонарушения сейчас совершают не климатические активисты, а базирующаяся на ископаемых промышленность и ее политические союзники”.

Позже активисты покинули территорию Даттельн-4, некоторых из них вынесла полиция.

Noch etwa 30 Aktivist*innen bei der größten Besetzung. Singen, gute Stimmung. Werden jetzt einzeln geräumt. Soweit ich das sehen kann, geht es weitgehend ruhig von beiden Seiten ab. Ein fettes Ausrufezeichen von @Ende__Gelaende #EndeGelaende #datteln4 #ExitCoal pic.twitter.com/KdaMtAb6yB

— Lorenz Gösta Beutin (@lgbeutin) February 2, 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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