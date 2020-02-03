Триумфатором премии BAFTA стала историческая драма «1917» Сэма Мендеса

В Лондоне прошла 73-я церемония вручения главной кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.
Главная награда досталась режиссеру Сэму Мендесу за историческую драму "1917". Его работа стала лучшим фильмом года.
Картина была выдвинута на девять номинаций. В итоге были по заслугам отмечены работа художника-постановщика, звук, визуальные эффекты и операторская работа, которые были признаны лучшими. Сам режиссер получил "Бронзовую маску" в номинации "Лучшая режиссерская работа".
Лучшим актером и актрисой стали американские актеры Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер, за роли в фильме "Джокер" и "Джуди" соответственно.
"Джокер" выдвигался на одиннадцать номинаций. Но получил только три. Кроме "Бронзовой маски" Феникса, награды получили звук и кастинг.
В номинации "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший неанглоязычный фильм" победил фильм корейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".
Лучшей документальной картиной стала работа Ваада аль-Катиба "Для Самы".
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