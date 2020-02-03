Обозреватель Neue Zürcher Zeitung — НАТО недееспособно, но говорить об этом вслух непозволительно

Страны — члены Североатлантического альянса только делают вид, что западный военный блок всё ещё дееспособен, пишет в своей колонке на страницах Neue Zürcher Zeitung швейцарский дипломат и публицист Пауль Видмер. «Мозг НАТО действительно мёртв, но говорить об этом вслух непозволительно», — поясняет обозреватель издания.



Reuters

Страны — члены НАТО охотно делают вид, что с Североатлантическим альянсом всё в полном порядке, пишет в своей колонке на страницах Neue Zürcher Zeitung швейцарский дипломат и публицист Пауль Видмер.

На деле же «геостратегическая реальность крайне прискорбна», уверяет автор статьи.

«Мозг НАТО действительно мёртв, но говорить об этом вслух непозволительно, — вносит ясность обозреватель швейцарского издания. — Некоторые вещи говорить можно, а некоторые — нельзя. Например, допустимо заявлять, что либеральный мировой порядок приходит в упадок. Однако горе тому, кто ударится в конкретику».

Констатировать у Североатлантического альянса смерть мозга «имел наглость» президент Франции Эммануэль Макрон, напоминает не без иронии Видмер.

Но ведь французский лидер «вне сомнения прав», настаивает швейцарский публицист.

«Разрушение НАТО началось ещё 30 лет назад, и это поспособствовало размыванию либерального мирового порядка», — считает автор статьи.

Разумеется, продолжает обозреватель Neue Zürcher Zeitung, генеральный секретарь Североатлантического альянса должен был отреагировать, что, собственно, Йенс Столтенберг и сделал, назвав НАТО самым успешным в истории человечества военным блоком.

«Столтенберг был не так уж и не прав. Вот только говорить об этом он должен был в прошедшем времени», — отмечает швейцарский дипломат.

Сегодня Североатлантический альянс определённо «не в форме — ни в политической, ни в военной», подчёркивает Видмер.

«Соединённые Штаты больше не желают брать на себя роль лидера. Возникший из-за этого дискомфорт ощущают все. Макрон констатирует у НАТО смерть мозга, Трамп называет альянс устаревшим, Меркель жалуется, что на США больше нельзя положиться. И как же дальше? Как ни ищи, а альтернативы Америке нет», — признаёт автор статьи.

«Все только делают вид, что НАТО всё ещё дееспособно, и это ложь», — констатирует обозреватель Neue Zürcher Zeitung.

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