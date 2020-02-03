Британия собралась заставить ЕС согласиться на ее условия в торговле

Британия собралась заставить ЕС согласиться на ее условия в торговле

03.02.2020, 1:26, Новости дня

В торговых переговорах Великобритания не пойдет на уступки ЕС по ряду вопросов, так как британские правила более совершенны, сообщила администрация главы правительства страны Бориса Джонсона.

Речь идет о «правилах ЕС в отношении политики в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного». Лондон заявил, что «ЕС должен будет принять правила Великобритании», имеющей «самые высокие стандарты в этих областях», которые лучше, чем действующие стандарты ЕС, передает ТАСС.

Джонсон намерен заверить ЕС, что Лондон «будет поддерживать стандарты» без «обязательного включения их в договор», передает РИА «Новости».

Великобритания рассчитывает на договор о свободной торговле, аналогичный соглашению, которое заключили ЕС и Канада. При этом «выбор не стоит между «сделкой или соглашением без сделки». 

«Вопрос в том, достигнем ли мы торговых отношений с ЕС, сравнимых с Канадой или, скорее, с Австралией», – говорится в сообщении премьера.

Джонсон уверен, что его страна «будет процветать», а «новые отношения с ближайшими соседями будут выходить далеко за рамки торговли».

В 23.00 пятницы по Гринвичу (2.00 мск субботы) Соединенное Королевство официально покинуло Евросоюз после 47 лет в составе сообщества. Таким образом власти Великобритании выполнили волю своих граждан, высказанную на референдуме 2016 года.



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