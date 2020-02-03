У мужчины с ножом, которого застрелили в Лондоне, был муляж взрывного устройства – полиция

Мужчина, который 2 февраля на юге Лондона напал на прохожих с ножом, имел при себе муляж взрывного устройства. Об этом проинформировала полиция города.

«В рамках активной контртеррористической операции вооруженные офицеры были в непосредственной близости и застрелили подозреваемого мужского пола, которого на месте происшествия объявили мертвым. …Было обнаружено устройство, привязанное к телу подозреваемого. …Было быстро установлено, что это обманное устройство», – сказано в сообщении.

По уточненным данным полиции, в результате инцидента пострадали не два человека, а три: двое от ударов ножом (один из раненых находится в тяжелом состоянии) и один, предположительно, порезался стеклом, разбитым выстрелами полицейских.

«Офицеры контртеррористического командования полиции в настоящее время расследуют инцидент. …Мы считаем, что он связан с исламизмом», – объяснили в лондонской полиции.

Стражи порядка заверили, что для успокоения общественности район будет усиленно патрулироваться.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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