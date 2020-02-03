«Аль-Кайда на Аравийском полуострове» взяла на себя ответственность за теракт на американской военной базе

Террористическая группировка «Аль-Кайда на Аравийском полуострове» в воскресенье взяла на себя ответственность за имевший место в декабре теракт на американской военно-морской базе, в результате которого погибли трое американских военнослужащих.

Об этом сообщила неправительственная организация Site intellegence group, занимающаяся мониторингом деятельности экстремистских группировок.

«Аль-Шамрани провел мученическую операцию в одном из прибежищ зла… на американской военно-морской базе Пенсакола», – заявил лидер группировки в видеосообщении, распространенном в воскресенье, имея в виду Мохаммеда аль-Шамрани, 21-летнего младшего лейтенанта военно-воздушных сил Саудовской Аравии, проходившего стажировку на американской базе.

Лидер «Аль-Кайды на Аравийском полуострове» Кассим аль-Рими заявил, что аль-Шамрани несколько лет перемещался с одной американской базы на другую, ища подходящую цель.

Напомним, что аль-Шамрани убил трех американских военных и ранил еще восемь в одном из учебных помещений, расположенных на базе.

В настоящее время следствие не располагает сведениями о принадлежности аль-Шамрани к террористической организации, однако известно, что он размещал в соцсетях антиамериканские и антиизраильские материалы.

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