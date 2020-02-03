Наука: Алкоголь оказался еще опаснее. Ученые объявили о новых «безопасных» дозах выпивки

Каждый стакан вина или бутылка пива сверх рекомендуемой ежедневной нормы употребления алкоголя сокращает ожидаемый срок жизни на полчаса. Таковы данные новой научной работы, охватившей информацию о 600 тысячах выпивающих людей.

Исследователи также заявляют, что от употребления алкоголя нет никакой пользы.В статье, опубликованной в медицинском журнале The Lancet, говорится, что пять стандартных бокалов (по 175 мл) вина в неделю — это безопасная норма употребления алкоголя — около 100 г спирта в целом. Все, что сверх этого, повышает риск инсульта, аневризмы аорты с летальным исходом (разрыв грудной артерии), сердечной недостаточности и смерти.

Как утверждают ученые, для 40-летнего человека риски, связанные с превышением рекомендованной дневной нормы алкоголя, сравнимы с рисками от курения.

Употребление алкоголя также связано с более высоким риском развития некоторых видов рака, включая рак молочной железы. Новое исследование подтвердило связь между употреблением алкоголя и раком пищеварительной системы.

Как ни странно, но данные исследования, не демонстрируют существенной разницы между мужчинами и женщинами в том, что касается дозы алкоголя, который можно употреблять без риска снижения ожидаемого срока жизни, хотя на данный момент американское правительство рекомендует женщинам употреблять в два раза меньше алкоголя, чем мужчинам.

Международная группа исследователей под руководством доктора Анджелы Вуд (Angela Wood) из Кембриджского университета (Cambridge University) изучила данные 600 000 человек в 19 странах с высоким уровнем жизни. Собрана информация о привычках участников, связанных с выпивкой, начиная с 1964 года. При этом учитывались лишь те респонденты, которые продолжали употреблять алкоголь.

Исследователи сосредоточили внимание на тех, у кого развились сердечные заболевания и тех, кто в ходе исследования умер от инсульта или различных форм сердечных заболеваний. При этом они заранее исключили тех, у кого уже были проблемы с сердцем к началу исследования.

Как и в большинстве исследований, у этого тоже есть свои ограничения. Оно не проводилось так, чтобы можно было делать четкие выводы о причинах и последствиях.

Исследователи полагались на данные, которые участники изначально сообщили о себе, однако многие могли сообщить неверные сведения или занизить данные о количестве выпитого. К тому же, исследование не учитывало никаких изменений в их привычках употребления алкоголя.

Ученые заявляют, тем не менее, что безопасная норма алкоголя меньше тех, что приняты в официальных рекомендациях, действующих в ряде странах. Например, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention — СDC) и Американская ассоциация по борьбе с заболеваниями сердца (American Heart Foundation) заявляют, что мужчины могут безопасно выпивать до двух стандартных «дринков» в день (350 мл. пива, 150 мл. вина крепости 12% или 44 мл спирта), а женщины — не более одного «дринка» день.

В Канаде и Швеции действуют аналогичные США рекомендации относительно безопасных доз алкоголя, но в Испании и Румынии предел безопасной дозы для мужчин установлен на уровне 20 «дринков» в неделю. В Великобритании еще два года назад действовали такие же нормы, как и в США, однако недавно чиновники министерства здравоохранения снизили предел для мужчин до «женского» уровня.

Таким образом, результаты исследования являются «тревожным сигналом» для многих стран и им следует снизить рекомендуемую норму безопасного употребления алкоголя, как заявляет Джереми Пирсон (Jeremy Person) из британского Фонда по борьбе с заболеваниями сердца (British Heart Foundation).

Результаты исследования могут привести к пересмотру концепции умеренного употребления алкоголя, что вряд ли это будет приветствовать алкогольная промышленность, которая ранее поддерживала концепцию, высказанную некоторыми медицинскими учреждениями, о том, что умеренное употребление алкоголя может быть полезным, снижая риск сердечных заболеваний.

Что касается порога безопасного употребления алкоголя, то, по словам Аарона Уайта (Aaron White) из американского Национального института изучения проблем алкоголизма и злоупотребления алкоголем (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism), то не существует какой-нибудь магической формулы. «Алкоголь оказывает очень сложное воздействие на организм. На это влияет широкий спектр факторов, таких как масса тела и пол, принимаемые медицинские препараты, частота потребления. Поэтому очень сложно высчитать определенную норму для всех», — говорит доктор Уайт.

Основной посыл авторов данного исследования: если уж вы употребляете алкоголь, то уменьшение дозы алкоголя может помочь вам прожить дольше и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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