Нападения с ножом: в Генте не теракт, в Лондоне нападавший оказался исламистом

Бельгийская полиция не рассматривает нападение женщины с ножом на прохожих в центре Гента в качестве теракта.
В результате инцидента ранено двое случайных прохожих. По данным местных СМИ, один человек ранен в руку, другой – в живот. Пострадавшие госпитализированы, их жизни вне опасности.
Находившийся по близости полицейский патруль ранил преступницу в руку. Она задержана, передает ТАСС.
Больше никаких подробностей или комментариев полиция не дает.
Происшествие произошло примерно в ста метрах от известной в Генте мечети Аль-Фатх.
Ранее стало известно о нападении мужчины на прохожих также с ножом на юге Лондона в районе Стретем.
Преступник успел ранить двух человек – мужчину и женщину, после чего был застрелен. По некоторым данным, нападавший был исламистом.
Этим преступлением занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. По его данным, преступник был недавно отпущен из тюрьмы, где отбывал срок за преступления, связанные с терроризмом.
Жизнь пострадавшего мужчины находится под угрозой, ранения женщины менее серьезные.
Еще один прохожий был легко ранен осколками стекла, разлетевшимися после выстрелов полиции.
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