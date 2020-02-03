Нападения с ножом: в Генте не теракт, в Лондоне нападавший оказался исламистом

Бельгийская полиция не рассматривает нападение женщины с ножом на прохожих в центре Гента в качестве теракта.

В результате инцидента ранено двое случайных прохожих. По данным местных СМИ, один человек ранен в руку, другой – в живот. Пострадавшие госпитализированы, их жизни вне опасности.

Находившийся по близости полицейский патруль ранил преступницу в руку. Она задержана, передает ТАСС.

Больше никаких подробностей или комментариев полиция не дает.

Происшествие произошло примерно в ста метрах от известной в Генте мечети Аль-Фатх.

Ранее стало известно о нападении мужчины на прохожих также с ножом на юге Лондона в районе Стретем.

Преступник успел ранить двух человек – мужчину и женщину, после чего был застрелен. По некоторым данным, нападавший был исламистом.

Этим преступлением занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. По его данным, преступник был недавно отпущен из тюрьмы, где отбывал срок за преступления, связанные с терроризмом.

Жизнь пострадавшего мужчины находится под угрозой, ранения женщины менее серьезные.

Еще один прохожий был легко ранен осколками стекла, разлетевшимися после выстрелов полиции.

Источник: Вести

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