Гавриков помог «Коламбусу» обыграть «Монреаль»

Российский хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков внес свой вклад в победу своего клуба в матче "регулярки" Национальной хоккейной лиги против "Монреаль Канадиенс". Игра завершилась с минимальным счетом 4:3 в пользу "пиджаков".

Гавриков стал автором первой заброшенной шайбы в матче. Этот точный бросок стал для него пятым в текущем сезоне НХЛ. Следом за ним забивали Густав Нюквист и Пьер-Люк Дюбуа, оформивший дубль.

В составе "канадцев" результативным действием отличился россиянин Илья Ковальчук. Он ассистировал Ши Уэберу, забившему третий гол своей команды. Также у "Монреаля" забивали Томаш Татар и Макс Доми.

Источник: Вести

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