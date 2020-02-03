Леди Гагу запечатлели в стрингах на отдыхе в Майами с новым бойфрендом

Исполнительницу Леди Гагу папарацци запечатлели в стрингах на отдыхе в Майами. Там знаменитость проводила время со своим новым избранником.
Леди Гага, после расставания с Кристианом Карино, несколько раз появлялась на публике с незнакомыми мужчинами, но ни один из её бойфрендов так и не был представлен общественности официально. Именно поэтому поклонники не удивляются, когда папарацци фотографируют кумира в компании очередного незнакомца. Сейчас же ситуация может кардинально поменяться, так как в Майами звезда проводит время с тем же избранником, с которым встречала новогодние праздники. Также фотографам удалось запечатлеть Леди Гагу в купальнике и стрингах.
Многие поклонники Лади Гаги не стали скрывать, что им очень интересно, кто же проводит время с их кумиром. Они активно интересуются личностью мужчины, но исполнительница предпочитает держать свою интимную жизнь в секрете.
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