В Бельгии полиция стреляла в вооруженную ножом женщину – СМИ

В Бельгии полиция стреляла в вооруженную ножом женщину – СМИ

03.02.2020, 0:42, Новости дня

2 февраля в бельгийском городе Гент женщина «с темным цветом кожи» напала с ножом на двух граждан. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Het Laatste Nieuws.

Полицейские из находящегося поблизости патруля нейтрализовали ее, выстрелив в руку.

Двое пострадавших были отправлены в больницу. По данным издания, их жизни угрозы нет. Один из пострадавших якобы ранен в живот.

Полиция также задержала предполагаемого сообщника нападавшей.

Прокуратура Восточной Фландрии подтвердила только факт инцидента. Событие расследуется.

2 февраля нападение с ножом произошло также на юге Лондона. По последним данным полиции, пострадавших трое, нападавший мужчина был застрелен.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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