В Бельгии полиция стреляла в вооруженную ножом женщину – СМИ

2 февраля в бельгийском городе Гент женщина «с темным цветом кожи» напала с ножом на двух граждан. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Het Laatste Nieuws.
Полицейские из находящегося поблизости патруля нейтрализовали ее, выстрелив в руку.
Двое пострадавших были отправлены в больницу. По данным издания, их жизни угрозы нет. Один из пострадавших якобы ранен в живот.
Полиция также задержала предполагаемого сообщника нападавшей.
Прокуратура Восточной Фландрии подтвердила только факт инцидента. Событие расследуется.
2 февраля нападение с ножом произошло также на юге Лондона. По последним данным полиции, пострадавших трое, нападавший мужчина был застрелен.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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