Мнение: Брекзит

Великобритания вышла из Евросоюза. Если отложить в сторону разнообразные теории, основанные в основном на заговорах за кулисами, причина у такого события выглядит вполне объективной. ЕС — это глобальный проект наднациональных элит. Сегодня все глобалистские проекты теряют позиции, что в целом объясняется вполне просто: человечество еще не готово к ним. Не все человечество, но значительная его часть точно.

Развитие всегда идет волнами — резкий старт, затем торможение и откат. А затем — новая волна, с новой точки старта. Это происходит потому, что любое развитие всегда неравномерно. Основной разлом в социуме всегда происходит на уровне психики. Человеческая психика — предельно негибкий инструмент, а потому приспособить ее к стремительно меняющемуся окружающему миру крайне сложно. В итоге возникает два базовых конфликта — мировоззренческий и поколенческий. Конфликт "город-деревня" и конфликт "отцы и дети", если совсем просто. И чем более быстрыми темпами идет развитие, тем более жесткими становятся эти конфликты.

Сегодня мир ощутимо откатывает назад. Психика постиндустриального человека не способна совместить традиционные ценности, которые являются механизмом выживания в индустриальном и доиндустриальном прошлом, и индивидуальные свободы постиндустриального будущего. Возникает жесткое противоречие по обоим базовым конфликтам, которое на нынешнем этапе решается в пользу торможения и отката.

Итог — глобальные проекты сворачиваются, возвращаются проекты национальные. На новом, конечно, уровне, но в своей основе это всё та же добрая имперская традиция, но в крайне неустойчивом состоянии, так как империя — это все-таки государственная организация военного сословия, а в несословном обществе строительство архетипичных социальных институтов закладывает базу для их очень скорого разрушения с последующим выходом на новый виток развития.

В нашей стране та же история — мы не выдержали стремительного и бурного развития времен СССР и откатили обратно в средневековье. Но при этом мы имеем вполне постиндустриальные точки роста в мегаполисах, а значит — дикая полусословная государственная организация, в которой смешана имперская тоска и воровская лиговская малина, несет в себе свой собственный конец и крах. К которому путинская вертикаль бежит впереди собственного визга о своем величии.

То же и с Великобританией — постиндустриальный космополитичный Лондон становится будущей точкой нового роста нового глобального проекта. Английская номенклатура, безусловно, будет пытаться создать свой собственный проект, так как конкуренция между Континентом и Островом — одно из ключевых европейских противоречий. Континентальный проект Четвертого рейха подходит к концу, а потому британцы предпочитают сбежать с этого корабля первыми. Что говорит в первую очередь об их способности моделировать и прогнозировать будущее.

Но новый корабль все равно будут строить, так как глобальные проекты рано или поздно, но станут нашим будущим. Вопрос лишь — какие.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Великобритания вышла из Евросоюза. Если отложить в сторону разнообразные теории, основанные в основном на заговорах за кулисами, причина у такого события выглядит вполне объективной. ЕС — это глобальный проект наднациональных элит. Сегодня все глобалистские проекты теряют позиции, что в целом объясняется вполне просто: человечество еще не готово к ним. Не все человечество, но значительная его […]