Захарова объяснила заявления политиков Эстонии про Тартуский договор

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему политики в Эстонии обсуждают Тартуский договор.

Она прокомментировала в Facebook заявления политиков о том, что «Тартуский договор действует» и что нужно «требовать репараций». По ее словам, в тех странах, где говорят об этом, «у политических элит проблемы не с прошлым, а с будущим». Захарова считает, что речь идет о «кризисе развития» – политикам «нечем привлекать электорат».

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советским Союзом все еще действует, но границы государств, установленные после Второй мировой войны, менять не следует.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава имеет право на репарации от России. Захарова посоветовала ему «не шаромыжничать».

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Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему политики в Эстонии обсуждают Тартуский договор. Она прокомментировала в Facebook заявления политиков о том, что «Тартуский договор действует» и что нужно «требовать репараций». По ее словам, в тех странах, где говорят об этом, «у политических элит проблемы не с прошлым, а с будущим». Захарова считает, что речь […]