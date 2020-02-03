San Francisco 49ers и Kansas City Chiefs встречаются в Супербоуле

Американские футбольные команды San Francisco 49ers и Kansas City Chiefs в воскресенье встречаются в Майами в Супербоуле – матче за звание чемпиона Национальной футбольной лиги.
Для команды из Канзас-Сити (12 побед, 4 поражения в основном сезоне) это первый Супербоул после 1970 года, когда ее звездный квотербек Патрик Махоумс еще не родился.
Что касается их соперников из Сан-Франциско, то они стремятся одержать рекордную шестую победу в Супербоуле. Команда не становилась чемпионом с 1995 года.
Квотербек San Francisco 49ers Джимми Гаропполо надеется на первую победу в Супербоуле в качестве игрока стартового состава. До перехода в эту команду он играл в двух победивших составах New England Patriots.
Ранее поступили прогнозы, согласно которым матч, завершающий 100-й сезон НФЛ, посмотрит свыше 100 миллионов американцев.
Гимн США на этот раз исполняет певица Деми Ловато, а в концерте (в перерыве матча) участвуют Шакира и Дженнифер Лопес.
Матч на стадионе Hard Rock в Майами начинается в 18:30 по местному времени (02:30 понедельника по московскому времени).
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Служба новостей «Голоса Америки»
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