San Francisco 49ers и Kansas City Chiefs встречаются в Супербоуле

Американские футбольные команды San Francisco 49ers и Kansas City Chiefs в воскресенье встречаются в Майами в Супербоуле – матче за звание чемпиона Национальной футбольной лиги.

Для команды из Канзас-Сити (12 побед, 4 поражения в основном сезоне) это первый Супербоул после 1970 года, когда ее звездный квотербек Патрик Махоумс еще не родился.

Что касается их соперников из Сан-Франциско, то они стремятся одержать рекордную шестую победу в Супербоуле. Команда не становилась чемпионом с 1995 года.

Квотербек San Francisco 49ers Джимми Гаропполо надеется на первую победу в Супербоуле в качестве игрока стартового состава. До перехода в эту команду он играл в двух победивших составах New England Patriots.

Ранее поступили прогнозы, согласно которым матч, завершающий 100-й сезон НФЛ, посмотрит свыше 100 миллионов американцев.

Гимн США на этот раз исполняет певица Деми Ловато, а в концерте (в перерыве матча) участвуют Шакира и Дженнифер Лопес.

Матч на стадионе Hard Rock в Майами начинается в 18:30 по местному времени (02:30 понедельника по московскому времени).

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