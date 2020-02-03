Три российских клуба заинтересованы в защитнике «Ромы» Жезусе

Бразильский футболист итальянской "Ромы" Жуан Жезус заинтересовал сразу три клуба российской премьер-лиги. Видеть 28-летнего защитника в своих рядах хотят московский "Локомотив", казанский "Рубин" и "Краснодар".

Об интересе российских клубов сообщает ТАСС со ссылкой на Tuttomercato. Жезус не имеет постоянной игровой практики в "Роме", сыграв за клуб из итальянской столицы четыре матча, лишь один из которых он начал в стартовом составе.

Всего же он выступает за римлян с 2016 года. До "Ромы" он защищал цвета бразильского "Интернасьонала", с которым побеждал в Кубке Либертадорес и Суперкубке Южной Америки. Жезус – чемпион мира в возрастной категории до 20 лет. Имеет четыре матча за главную сборную Бразилии.

Источник: Вести

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