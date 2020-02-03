Мнение: Господь не сходит в Конституцию

«Царство» о поправках в Конституцию уже высказалось, а теперь и плотное «священство» подоспело, — отдуваясь, отирая пот, катит на бизнес-джетах, яхтах и «мерседесах». Боится опоздать.

Патриарх Кирилл предложил молиться и трудиться, чтобы «и в нашем основном законе упоминался Бог».

Поднятую тему развил Талгат Таджуддин, глава духовного управления мусульман России. В его словах вдруг алчно зазвенела монета. Он предложил, чтобы новый порядок включал материальную поддержку из налогов граждан традиционных религий. «Давай деньги, деньги давай!» — кричал Остап, танцуя лезгинку.

Молись, трудись, плати и повинуйся. Вот тебе народ российский – новейший завет от царей и жрецов. Выбей его на память на кремлевской стене, повыше Мавзолея.

При этом нам, российскому народу, большинство которого, по уверению Кирилла, верующие – не было явлено никаких божественных знамений того, что Господь желает быть включенным в Конституцию. Пока все это как-то голословно, нахрапом.

Да и к чему, скажите, люди, Господу нашему в Конституцию? Зачем его Кирилл хочет поставить в очередь из поправок? Толкаться вместе с другими сказочными просителями.

Допустим, включили. Что Господь будет делать в основном законе?

Зевать на заседаниях бессмысленного Госсовета? Изгонять жезлом вместе с «верховным правителем» Путиным судей их храма Правосудия? Удивленно таращиться на пустые сосуды с надписями «МРОТ» и «индексация»? Бросаться от скуки молниями в международное право? Отбиваться от прошений номенклатурных хряков?

Нечего Господу делать в Конституции. Не хочет он туда. Его именем туда хотят материально заинтересованные служители культа. Мы в это верим. И вера наша тверже стали.





Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…

Источник: СерпомПо

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: У украинцев нет оснований для беспокойств по поводу возможного распространения коронавирусной инфекции в Украине. Об этом вечером 2 февраля заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала “Украина”. “Мы готовы к ситуации, которая сложилась в мире. Она действительно очень серьезная. Мы сотрудничаем с ВОЗ, все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на […]