Мнение: «Философоский пароход» писателя Стомахина

На тему отъезда известного русофобского неадеквата Стомахина на Украину.

"Философоский пароход" писателя Стомахина

Бандеровские СМИ с гордостью сообщают, что еще один «узник совести» и «жертва путинского режима», выдающийся «российский писатель» Борис Стомахин «выбрал свободу», приехал на Украину и рассчитывает получить там политическое убежище.

«Я приехал на Украину и прошу здесь политического убежища. Вопрос этот рассматривается. Я думаю, что можно рассчитывать, я предполагаю, что могут предоставить убежище, что положительный ответ возможен. В России я действительно просидел 12 лет. Я просидел два срока: пять, потом — семь лет. У меня было три политических приговора», — цитирует Стомахина УНИАН. При этом он убежден, что существуют все основания считать, что если бы он остался в России, его бы снова посадили в тюрьму.

«Я здесь словно дома. Фактически, я, между прочим, корнями отсюда, из Украины. У меня много родственников были отсюда. Я, в принципе, могу даже претендовать на гражданство по родству. У меня дед был родом из Украины», — заявил «беженец».

Вместе с тем он назвал Россию «ужасной страной», в которой «невозможно жить». Также он не видит будущего для России: «Я надеюсь, что она не будет существовать в будущем, что конец этого века уже не застанет Российскую Федерацию как единое государство. Я думаю, что ее ждет распад. Все империи, существовавшие в истории, распались. Вот эта осталась последняя. Я думаю, что ее тоже ждет распад в обозримом будущем». В этой связи он подчеркнул, что хотел бы поспособствовать распаду России.

Отметим, что Борис Стомахин обладал широкой известностью только в узких и весьма специфических кругах русофобов, а за время своей последней отсидки о нем успели подзабыть и там. Поэтому напомним, что это за персонаж, и за что он сидел.

Лучшим ответом на это могут стать цитаты из его публикаций.

«С Россией нет и не может быть никаких переговоров, о которых так много говорил Аслан Масхадов. Россию можно только уничтожить. И её НАДО уничтожить, — это мера превентивной самообороны рода человеческого от той изуверской дьявольщины, которую несет в себе Россия со времен первых массовых убийств и казней за критику властей, со времен взятия Новгорода и Казани. Русских надо убивать, и только убивать — среди них нет тех нормальных, умных, интеллигентных, с которыми можно было бы говорить и на понимание которых можно было бы надеяться. Должна быть введена жесткая коллективная ответственность всех русских, всех лояльных граждан России за действия избираемых ими властей, — за геноцид, за массовые убийства, казни, пытки, торговлю трупами… Никакого деления убийц на мирных и немирных, сознательных и невольных отныне быть не должно».

«Убивать, убивать, убивать! Залить кровью всю Россию, не давать ни малейшей пощады никому, постараться непременно устроить хотя бы один ядерный взрыв на территории РФ — вот какова должна быть программа радикального Сопротивления, и русского, и чеченского, и любого! Пусть русские по заслугам пожинают то, что они плодили».

«Гей-парад надо будет провести несколько позже, — на Красной площади, как Парад Победы на руинах кровавой фашистской московской империи».

«Полное уничтожение России, ликвидация этой исторически преступной и неисправимо тоталитарной государственности, зародившейся в мрачном и зловещем Московском княжестве 14 века; полный роспуск колониальной русской империи и принятие всех мер для недопущения впредь возрождения хищного русского империализма и реваншизма, — вот она, главная задача НАСТОЯЩЕЙ оппозиции Путину и его клике убийц. Вот за что мы должны бороться, — за то, чтобы вырвать, наконец, у хищного, злобного и кровожадного русского медведя-людоеда его ядерные клыки и обломать ему когти. За то, чтобы найти наконец и безжалостно сломать ту иголку, в которой заключена смерть этого злобного и полоумного Кощея — русской империи!»

«За нарушение прав человека надо расстреливать без суда и следствия».

«Смерть русским оккупантам! Смерть изуверской кровавой империи! Свободу порабощённым ею народам!»

«Нормальные русские, конечно же, есть, это несомненно. Горсточка нормальных, рассеянная среди океана мрази и нечисти, таки имеется. И один из главных признаков нормального русского, — то, что он, прочитав правду про этот океан, окружающий его, не начнет возмущаться, не сочтет себя оскорбленным за всю толпу своих звероподобных алкоголических соплеменничков. Наоборот, он только горько усмехнется, подтверждая этим, что написанное о них — действительно горькая правда и что он не может отождествить себя с этим бессмысленным стадом двуногих скотов, пьющим и ворующим сбродом. И уж конечно, нормальный русский на написавшего эту правду про сброд не побежит писать донос по 282-й статье…»

«Дело в том, что русские в центральной России не являются, по сути, народом. Как ни грустно констатировать, но это не народ, а спившийся сброд. Массовое, уже отмеченное международным организациями как запредельное потребление алкоголя (18, что ли, литров на душу?) — вот их настоящее».

«Еврейство России должно взяться за оружие, — за бомбу, за пистолет, за автомат Калашникова, наконец! — для защиты себя от русско-нацистской мрази и антисемитской швали, которой населена страна. Евреям нужен ни больше ни меньше как свой еврейский Шамиль Басаев!».

«Москалей, заселенных в 40-е годы в опустевший Крым Сталиным и голосовавших на фальшивом „референдуме“ (под дулами автоматов путинских оккупантов — „зеленых человечков“) за аннексию Крыма Россией, абсолютно не жалко было бы хоть в море топить, хоть в печах сжигать».

Свои материалы Стомахин распространял в Интернете и сети Фидо, а также в малотиражных печатных изданиях. Регулярно публиковался на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-Центр».

Стомахин одобрял захват заложников в театральном центре на Дубровке, совершённый группой чеченских террористов под руководством Мовсара Бараева.

В свете вышеизложенного резонен вопрос: как он до такого докатился?

В одной из записей «Буреполомского дневника», который Стомахин вёл в первую отсидку, он признается что его ненависть к окружающим его людям и к стране, в которой он вырос, проистекает из-за того, что его в детстве не любили и «чморили» сверстники. Его обиды усугубились тем, что, когда он вырос, то не мог реализовать свои сексуальные потребности – девушки не хотели с ним встречаться.

«И такая тоска от всего этого, что — умереть бы скорей и избавиться разом от всех этих неразрешимых проблем. Всё подтвердилось этими двумя годами тюрьмы, — всё, что до этого я уже знал о себе на воле. Я не то что неудачник хронический, а вообще не должны такие уроды жить на свете. Е. С. пишет, что, наоборот, мне повезло — была сильная материальная основа; мне не пришлось, как многим, с ранней юности зарабатывать кусок хлеба, и даже курсовые в институте писала за меня мать. Ну да, верно. А толку-то что? Было в моей жизни изначально что-то такое, что все эти материальные и бытовые преимущества превращало в труху. «Мир меня не принимает», — есть такая фраза, по-моему, где-то у Горького. Так вот и со мной было. И в школе, где всё началось с дикой, запредельной какой-то робости первых же дней 1-го класса, а кончилось тотальным глумлением, пинками и плевками всей школы, от 1 до 10 класса. И в институте, где я не мог нормально учиться, потому что у меня никак не складывалась личная жизнь, прямо-таки катастрофически не складывалась, — с эксцессами вплоть до ареста пограничниками в 1996 г., а они в это время сидели на соседних партах и целовались…»

Можно предположить, что с таким «анамнезом» Стомахин так же бы ненавидел окружающих, где бы он ни жил – в России, Израиле, Гвинее-Бисау. То есть нам просто не повезло, что Стомахин родился в Москве. Не повезло и Украине, что он туда приехал. Ведь в силу возраста, склонности к обжорству и двух отсидок сексуальной привлекательности у него не добавилось. И, следовательно, причины для ненависти к украинцам у него вскоре появятся.

Интересно, что в 2004 году он уже пытался получить политическое убежище на Украине, но тогда благоразумно даже отказались рассматривать его заявление.

Впрочем, отношения у «революционера» не складывались не только со сверстниками и с женщинами. Его везде «не любили». На заре своей политической карьеры он прибился к троцкистам, но был вскоре ими с позором изгнан. Одной из причин для изгнания послужила публикация Бориса Стомахина под названием «Ленин, фашисты и свобода сексуальных меньшинств», где автор писал следующее: «Если и был Ленин гомосексуалистом, — это было его право, мы против этого ничего не имеем, и в любом случае остаемся верны его делу». Соратники сочли такое мнение неподобающим для идеологии троцкизма и «попросили» коллегу.

Находясь в заключении, он постоянно конфликтовал с сокамерниками. По его же собственному признанию в том же «Буреполомском дневнике», в первые же дни своего пребывания «на зоне» за нежелание мыться он был определен к «чертям» или «чушкам» — в низшую бесправную тюремную касту, выполнявшую самую грязную и унизительную работу. От превращения в «рабочего петуха» его спасли неряшливость и отвращение, которое он внушал остальным сидельцам. Похоже, что за такую «дискриминацию» он возненавидел их еще больше.

«Обижают» Стомахина и либералы, многие из которых отказываются считать его политзаключенным и «узником совести».

Впрочем, вернемся к политической карьере Стомахина.

В 1999-м он вместе с Павлом Кантором создал организацию — «Революционное контактное объединение» (РКО), в которой занял пост сопредседателя. В рамках работы РКО, придерживающегося радикально-либеральной программы, Стомахин также принял участие в массе митингов, пикетах, шествий, агитационных мероприятий и развернул сотрудничество «Революционно контактного объединения» с дружественными организациями и стран СНГ и ЕС.

В 2000 году Борис Стомахин основал ежемесячную газету РКО «Радикальная Политика» и стал её редактором. Надо сказать, что газета и организация никогда не были зарегистрированы, как полагается согласно российскому законодательству из-за принципиальной позиции их руководителей, а значит существовали незаконно.

За открытием РКО и её печатного органа последовало и возбуждение уголовного дела в отношении Стомахина. Причинами начала уголовного процесса послужили его опус под названием «Программа национальной революции» и опубликованные на сайте РКО политические заявления от имени организации, где правоохранители увидели сразу «призывы к насильственному свержению конституционного строя», «оскорбление представителя власти» и «клевету на представителя власти». «Представителем власти» в данном случае являлся президент России Владимир Путин.

Затем дело было передано в ФСБ. 13 февраля 2001 года у Бориса Стомахина и четырёх его товарищей по РКО и Российскому движению за независимость Чечни сотрудники ФСБ произвели обыски. После обысков и нескольких допросов ФСБ закрыла это дело «за отсутствием состава преступления», так и не предъявив Стомахину обвинение.

Тогда наш герой слегка испугался, но всё же продолжил издавать «Радикальную Политику», а также стал сотрудничать с интернет-ресурсом чеченских сепаратистов «Кавказ-Центр».

А в 2004-м, опасаясь возобновления преследований за свою писанину, он-таки принял решение о переезде на Украину. Борис даже попытался получить статус беженца при активном содействии местных правозащитников, однако Винницкое отделение миграционной службы Украины отказало ему в рассмотрении документов, заявив, что Россия является демократической страной, где можно отстаивать свои права в суде. Тогда же на родине Стомахина объявили в розыск.

С 2005 по 2006 год радикал принял участие в создании «Общества друзей Ичкерии», стал членом его оргкомитета, вступил в Международное движение за деколонизацию Кавказа и даже выбил себе место в «Союзе кавказских журналистов».

В тот же период публицист основал интернет-газету «Сопротивление», которую он провозгласил «органом революционно-либерального сопротивления кровавому путинскому режиму и русскому империализму».

Параллельно со всем этим Борис не бросил свою «Радикальную Политику» и сотрудничество с «Кавказ-Центром».

21 марта 2006 года в квартиру Стомахина пришли сотрудники милиции Северо-Восточного округа Москвы. Когда хозяин отказался открывать дверь, они начали взлом. Тем временем, оппозиционер пытался спуститься из окна по верёвке, вследствие обрыва которой он упал с высоты четвёртого этажа.

В результате падения горе-беглец был доставлен в городскую больницу № 20, где ему диагностировали перелом ноги и отростков двух позвонков.

В октябре 2006-го начались судебные слушания по новому делу Бориса Стомахина, на этот раз — за публичные призывы к экстремистской деятельности и возбуждение религиозной ненависти.

Уже в ноябре он был приговорён Бутырским судом Москвы по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ч. 1 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») к пяти годам лишения свободы и трём годам лишения права заниматься журналистской деятельностью.

Стомахин вышел на свободу в марте 2011 года, однако в ноябре 2012-го он вновь был задержан в своей квартире по обвинению в нарушении «антиэкстремистских» статей Уголовного кодекса (282 и 205.2 статьи УК). Задержание произошло прямо в годовщину его предыдущего приговора.

Суд санкционировал содержание скандального публициста под стражей, а 10 июля 2012 года в отношении него было возбуждено очередное уголовное дело.

Предметом нового обвинения стали три статьи Бориса Стомахина: «Не допустить нового Холокоста», «Унтерменшен» (по ч.1 ст.282 УК РФ, «возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и происхождения»), и «Памяти шахидов» (по ч.1 ст.205.2 УК РФ, «публичное оправдание терроризма»). А чуть позже в деле появились и другие «произведения» Бориса Стомахина, публиковавшиеся ещё до его первого ареста

В марте 2013-го обвинение было расширено и дополнено, в том числе по статье 280 ч. 1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

В сентябре того же года в Бутырском суде города Москвы начался судебный процесс по делу Стомахина. Всего ему были вменены четыре обвинения: по частям 1 статей 205.2 («Оправдание терроризма»), 280 («Призывы к экстремизму»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») и по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.2 УК («Приготовление к публичному оправданию терроризма с использованием СМИ»).

22 апреля 2014 года оппозиционера приговорили к 6,5 годам тюремного заключения.

В 2015-м Московским окружным военным судом Борис Стомахин был приговорен к 3 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С учетом ранее назначенных наказаний по аналогичным делам общий срок лишения свободы для Стомахина составил 7 лет. Таким образом, радикал получил ещё полгода лишения свободы в дополнение к предыдущему сроку.

В сентябре 2019 года он вышел на свободу на два месяца раньше (в силу декриминализации ряда положений 282 статьи), и его освобождение осталось незамеченным, что озлобило его еще больше и укрепило в мысли, что «надо валить».

Незадолго до освобождения, в интервью Радио Свобода он выразил опасение, что рискует не выйти на волю, поскольку опасается заведения нового дела. Он также посетовал, что мать (которая и содержала его) скончалась и её карточку заблокировали, а сам Стомахин свою вряд ли сможет завести, поскольку находится «в чёрном списке экстремистов», к тому же инвалидность уже вряд ли позволит ему работать грузчиком за «чёрную» зарплату. Так что, если он и выйдет на свободу, то выйдет бомжом, обречённым государством и физическим состоянием на голодную смерть.

Вероятно, уже тогда он подумывал об Украине, где сможет «зарабатывать», помогая «разваливать Россию».

Но не все так радужно – на Украине русофобов, хейтеров и фриков-маргиналов и без него пруд-пруди, а вот грошей – катастрофически мало. И делиться ими никто не хочет.

Так издание «Вiльное слово» прямо усомнилось в лояльности Стомахина Украине и в его способности и, главное, желании жить по ее законам.

Автор материала прямо указал, что если не вычленять из выступлений «узника совести, преследуемого преступной властью за инакомыслие» только желательные на Украине «общие разговоры о правящем режиме в Российской Федерации», то в довесок к ним будут получены «его провокационные утверждения, призывы к свержению государственной власти (не только российской – прим. ред.) и легализации наркотиков, пропаганда терроризма и войны, в силу чего читатель подводится к мысли, что «Скрипач (такой беженец, или, тем более, новый гражданин Украины) не нужен».

Сергей Спиридонов

https://asd.news/articles/persony/stomakhin-otpravilsya-v-zemlyu-predkov/ — цинк

Теряем лучших людей! Отплывают из России на философских пароходах, плотах и покрышках.

Источник: Colonel Cassad

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