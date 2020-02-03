Экс-госсекретарь США Керри о Шокине: Все в нашей администрации хотели его отставки

Вашингтон был заинтересован в увольнении Виктора Шокина, который был генеральным прокурором Украины. Об этом заявил бывший государственный секретарь США Джон Керри, видео выступления которого опубликовал 2 февраля в Twitter «Голос Америки».

«Я могу вам сказать, как госсекретарь США я был глубоко вовлечен в этот вопрос. Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От [на тот момент президента США Барака] Обамы до госсекретаря и вице-президента – все над этим работали. Посол… Мы знали: чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны от него избавиться. И они так и сделали», – сказал он.

Джон Керрі про Шокіна: «Ми знали: для того, щоби Україна вижила, і вийшла переможцем із революції, після Майдану, вони мали його здихатися.» pic.twitter.com/1Ge5Lnt0vw

— Голоc Амepики (@chastime) February 2, 2020

Шокин был генпрокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности. Шокин считает, что его увольнение было незаконным.

В январе 2018 года бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, что требовал от пятого президента Украины Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка уволить генпрокурора. Шокин ответил, что заявление американского политика в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

29 января 2020 года стало известно, что Шокин потребовал от Государственного бюро расследований Украины открыть уголовное производство в отношении Байдена за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

Шокин заявлял, что Байден может быть причастен к попытке отравить его в 2019 году.

Историю с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена сейчас используют в США республиканцы, которые пытаются защитить от импичмента американского президента Дональда Трампа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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