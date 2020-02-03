Мария Захарова — о Тартуском договоре и кризисе развития политиков Эстонии

Заявления политиков Эстонии о том, что Тартуский мирный договор до сих пор действует, используются для привлечения электората. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайда в своей речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, выступила за отказ от пересмотра границы между нашими государствами и сказала, что договор еще действует.

В ноябре прошлого года с подобными заявлениями о границах в договоре выступил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас.

Тогда же научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что претензии Таллина к Москве о якобы оккупированных пяти процентах территории абсолютно беспочвенны. Эстонию не взяли бы в НАТО, если у нее были бы приграничные споры и проблемы и не было бы заключено соглашение о границе с Россией.

В том же году, но уже в мае, с подобными претензиями (неприемлемыми и провокационными, как сообщил МИД РФ) выступал и министр внутренних дел Эстонии.

Источник: Вести

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