Пластического хирурга застрелили в центре Киева

В центре Киева неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся, сообщила полиция города.

Убит мужчина 1977 года рождения. Открыто уголовное дело об умышленном убийстве, передает РИА «Новости».

Полиция сообщила, что проводится «специальная полицейская операция».

«Громадське ТВ» сообщает, что погибший – пластический хирург Андрей Сотник.

С собой нападавший забрал пакет Сотника с неизвестным содержимым, пишет «Страна.ua».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В центре Киева неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся, сообщила полиция города. Убит мужчина 1977 года рождения. Открыто уголовное дело об умышленном убийстве, передает РИА «Новости». Полиция сообщила, что проводится «специальная полицейская операция». «Громадське ТВ» сообщает, что погибший – пластический хирург Андрей Сотник. С собой нападавший забрал пакет Сотника с неизвестным содержимым, пишет «Страна.ua».