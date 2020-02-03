Пластического хирурга застрелили в центре Киева

В центре Киева неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся, сообщила полиция города.
Убит мужчина 1977 года рождения. Открыто уголовное дело об умышленном убийстве, передает РИА «Новости».
Полиция сообщила, что проводится «специальная полицейская операция».
«Громадське ТВ» сообщает, что погибший – пластический хирург Андрей Сотник.
С собой нападавший забрал пакет Сотника с неизвестным содержимым, пишет «Страна.ua».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В центре Киева неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся, сообщила полиция города. Убит мужчина 1977 года рождения. Открыто уголовное дело об умышленном убийстве, передает РИА «Новости». Полиция сообщила, что проводится «специальная полицейская операция». «Громадське ТВ» сообщает, что погибший – пластический хирург Андрей Сотник. С собой нападавший забрал пакет Сотника с неизвестным содержимым, пишет «Страна.ua».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Посол Украины в Лондоне заявила, что после Brexit Киеву придется решать визовую проблему с Великобританией / 28 января
- Автоновости: «Русский Прадо» от УАЗ: названы точные сроки выхода / 16 января
- Автоновости: Geely обновила минивэн Geely Jiaji на архитектуре Volvo / 29 января
- Голикова предупредила о риске проникновения коронавируса в Россию / 29 января
- Косачев объяснил логику заявления Трампа о «защите Европы от России» / 10 января
- Поправки к Конституции внесены в Госдуму. Что предлагает изменить Путин / 20 января
- В США двум россиянам предъявлены обвинения в нарушении американских санкций / 3 декабря
- Российский пропагандист Соловьев встретил Новый год в пятизвездочном отеле в Дубае в компании Сигала / 22 января