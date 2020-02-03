Пластического хирурга застрелили в центре Киева

Пластического хирурга застрелили в центре Киева

03.02.2020, 0:05, Новости дня

В центре Киева неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся, сообщила полиция города.

Убит мужчина 1977 года рождения. Открыто уголовное дело об умышленном убийстве, передает РИА «Новости».

Полиция сообщила, что проводится «специальная полицейская операция».

«Громадське ТВ» сообщает, что погибший – пластический хирург Андрей Сотник.

С собой нападавший забрал пакет Сотника с неизвестным содержимым, пишет «Страна.ua».



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Последнее: В центре Киева неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся, сообщила полиция города. Убит мужчина 1977 года рождения. Открыто уголовное дело об умышленном убийстве, передает РИА «Новости». Полиция сообщила, что проводится «специальная полицейская операция». «Громадське ТВ» сообщает, что погибший – пластический хирург Андрей Сотник. С собой нападавший забрал пакет Сотника с неизвестным содержимым, пишет «Страна.ua».

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