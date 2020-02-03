Юлия Ковальчук надела на голое тело выбранное для юбилея друга сексуальное платье

Отечественная эстрадная исполнительница и телеведущая, экс-участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук на странице в Instagram продемонстрировала сексуальное платье с откровенным разрезом и декольте, выбранное для посещения юбилея друга. Наряд, как заметили некоторые подписчики, не подразумевает нижнего белья и надевается на голое тело.

Юлия Ковальчук нередко в соцсети публикует снимки в откровенных нарядах, поэтому фолловеры привыкли к её открытости и редко критикуют за «раскрепощённость». В недавнем посте певица снова предстала в смелом золотистом платье с экстремальным вырезом почти до талии и таким же декольте. В подписи к посту Ковальчук с юмором констатировала, что для 50-летних юбиляров и наряды нужно выбирать специальные. В кадре можно заметить, что платье надето, скорее всего, на голое тело.



В комментариях к фото большинство подписчиков положительно оценивают и наряд Ковальчук, и стройную фигуру, и сексуальный образ в целом, оставляя массу комплиментов. Критики же напоминают певице о возрасте и детях, считая, что стоит быть «скромнее» и лишний раз не провоцировать у супруга ревность.

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