Сенаторы: Трамп был неправ с Украиной, но это не основание для импичмента

Ключевые сенаторы-республиканцы считают, что хотя со стороны президента Дональда Трампа было неправильно обращаться к Украине с просьбой начать расследование, выгодное ему в политическом плане, это не является достаточно серьезным нарушением, чтобы признать его виновным по статьям импичмента и отстранить от должности.
Трамп называл «идеальной» свою просьбу к президенту Украины Владимиру Зеленскому провести расследование в отношении своего соперника на выборах в этом году, экс-президента Джо Байдена, и его сына Хантера Байдена.
Однако сенаторы Ламар Александер и Джони Эрнст в воскресных интервью заявили, что Трамп допустил ошибку, когда просил Зеленского «об услуге» в виде проведения расследования, одновременно заблокировав военную помощь Украине.
Выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, Александер сказал, что Трамп «перешел черту», когда просил о расследованиях.
«Думаю, что ему не следовало этого делать. Думаю, что это было неправильно», – сказал сенатор.
«Если президент был недоволен действиями Байденов в Украине, ему следовало бы обратиться к генеральному прокурору [США Уильяму Барру]», – добавил он.
«Думаю, что то, что он сделал, далеко от измены, взяточничества, серьезных преступлений и проступков», – подчеркнул Александер, процитировав конституционные основания для отстранения президента от должности.
По его словам, судьбу Трампа должны решить избиратели на выборах в ноябре.
Со своей стороны, Эрнст заявила CNN, что просьба Трампа к Украине провести расследования с политической подоплекой – это «не то, что [она] бы сделала» на месте президента.
Сенатор Джони Эрнст (архивное фото)
«Возможно, он сделал это неправильно», – добавила Эрнст.
По словам Эрнст, президент «знает, что ему нужно было задействовать правильные каналы», например, Министерство юстиции США, если он видит необходимость в проведении расследования за рубежом.
«Но является ли это основанием для отстранения президента? Не думаю», – резюмировала она.
Для отстранения Трампа от должности необходимо две трети голосов сенаторов, а учитывая, что республиканцы имеют большинство в этой палате, их однопартиец Трамп почти наверняка будет оправдан.
В пятницу 51 сенатор из 100 проголосовал против вызова свидетелей в разбирательстве по делу об импичменте Трампа. Демократы хотели заслушать показания бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона. В своей книге Болтон утверждает, что в августе прошлого года Трамп лично говорил ему, что он хочет, чтобы Киев начал расследования в отношении Байденов, прежде чем он разблокирует военную помощь, что прямо противоречит заявлениям президента.
Трамп разблокировал помощь в сентябре, хотя Зеленский так и не начал расследования. По мнению республиканцев, это доказывает, что никакой сделки с Украиной по принципу «услуга за услугу» не было.
100 сенаторов, которые выступают в качестве присяжных в разбирательстве по импичменту, в понедельник и вторник получат возможность выступить с короткими речами, поясняющими их позицию относительно судьбы Трампа. Заключительное голосование по двум статьям импичмента ожидается в среду.
На выходных Трамп вновь высмеял попытки отстранить его от должности.
«Радикальные левые демократы, которые ничего не делают, не добиваются справедливости, проталкивая эту фальшивку с импичментом, – написал он в «Твиттере». – Все, чего они хотят – это дестабилизировать Республиканскую партию, чтобы показать более высокие результаты на выборах 2020 года, включая Палату представителей и Сенат. Они играют с народом, когда заводят это дело так далеко!»
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