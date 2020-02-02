Песков объяснил отставку главы Чувашии «совсем некрасивыми событиями»

Песков объяснил отставку главы Чувашии «совсем некрасивыми событиями»

02.02.2020, 23:37, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева его неприемлемым поведением. Об этом Песков заявил в эфире канала «Россия 1».

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

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На этой неделе президент Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева, исключенного из «Единой России» за «чванство и барские замашки». Поводом для такого решения стали резкие высказывания Игнатьева в адрес журналистов и скандал с вручением ключей сотруднику пожарной части.

Напомним, что, выступая на Дне печати, Игнатьев призвал «мочить» критикующих власть журналистов, а во время вручения пожарным новой техники он заставил одного из офицеров МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться за ключами. Сам Игнатьев утверждал, что церемония вручения техники проходила «на позитивных эмоциях», а его слова о журналистах: по его мнению, их «передернули и переиначили».

Источник: Новая газета



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