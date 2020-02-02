Брюссель «сочувствует» стремлению Шотландии отделиться от Британии и вступить в ЕС – Туск

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Брюссель «с эмпатией» относится к намерению Шотландии объявить о независимости от Великобритании и вступить в ЕС. Как сообщает британская телерадиокорпорация BBC, так Туск прокомментировал слова первого министра Шотландии Николы Стерджен о стремлении к полноправному членству в ЕС.
При этом польский и европейский политик подчеркнул, что Шотландия не сможет рассчитывать на автоматическое вступление в ЕС.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал слов Туска «неевропейскими и довольно безответственными». По его мнению, подобные высказывания способствуют «сепаратистским тенденциям» в ЕС.
31 января 2020 года в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву) Великобритания вышла из Евросоюза. С официальных зданий в Лондоне и Брюсселе сняли флаги Евросоюза и Великобритании.
Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного Королевства из блока тогда поддержали 51,9% британцев.
При этом в Шотландии, которая входит в Соединенное Королевство, большинство граждан высказались за то, чтобы остаться в составе ЕС.
На этом фоне власти Шотландии выступают за проведение нового референдума о независимости от Британии. Предыдущий плебисцит состоялся в 2014 году, 55% шотландцев проголосовали против независимости. Никола Стерджен заявляла, что новое голосование по этому вопросу может пройти в 2020 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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