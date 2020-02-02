Убийство врача в Киеве. Появилось видео с камер наблюдения

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Разработка теста на коронавирус 2019-nCoV в Украине должна завершиться в течение 10–14 дней. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в Совете нацбезопасности и обороны Украины и Министерстве здравоохранения. «В Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых: лаборатория Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии […]
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