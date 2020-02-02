Убийство врача в Киеве. Появилось видео с камер наблюдения

Убийство врача в Киеве. Появилось видео с камер наблюдения

02.02.2020, 23:30, Новости дня

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Видео: Los Solomas . Киев / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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